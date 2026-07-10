Wo Swift und Kelce sich wirklich versteckt haben

Laut eines Insiders wollten die beiden zunächst die ganz besondere „Blase des frisch verheirateten Glücks“ genießen und sich bewusst aus dem Rampenlicht zurückziehen. Für ihre erste Auszeit als Ehepaar hätten sie sich deshalb in ein streng abgeschirmtes Luxus-Resort zurückgezogen, das vor allem bei Prominenten und Milliardären beliebt ist. Die eigentlichen, deutlich längeren Flitterwochen sollen erst später folgen.