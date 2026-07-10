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„Mini-Flitterwochen“

Wo Swift und Kelce sich wirklich versteckt haben

Society International
10.07.2026 12:26
Frisch verheiratet und schwer zu finden: Taylor Swift und Travis Kelce gönnten sich eine geheime ...
Frisch verheiratet und schwer zu finden: Taylor Swift und Travis Kelce gönnten sich eine geheime Auszeit fernab der Öffentlichkeit.(Bild: AFP/PATRICK SMITH)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Taylor Swift und Travis Kelce waren nach ihrer glamourösen Hochzeit wie vom Erdboden verschluckt. Seit ihrem großen Tag Anfang Juli wurden der Pop-Superstar und der NFL-Star nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet. Jetzt berichtet die Daily Mail, dass sich die Frischvermählten eine geheime „Mini-Flitterwochenreise“ gegönnt haben. 

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Laut eines Insiders wollten die beiden zunächst die ganz besondere „Blase des frisch verheirateten Glücks“ genießen und sich bewusst aus dem Rampenlicht zurückziehen. Für ihre erste Auszeit als Ehepaar hätten sie sich deshalb in ein streng abgeschirmtes Luxus-Resort zurückgezogen, das vor allem bei Prominenten und Milliardären beliebt ist. Die eigentlichen, deutlich längeren Flitterwochen sollen erst später folgen.

Laut „Mail“ wären Mr. und Mrs. Kelce im Yellowstone Club in Big Sky im US-Bundesstaat Montana untergetaucht. Dem Bericht zufolge wollten Taylor und Travis diese Reise unbedingt geheim halten.

Täuschungsmanöver mit Privatjets
Deshalb sollen sie sogenannte Täuschungsmanöver eingesetzt haben: Sie nutzten verschiedene Privatjets und reisten auf getrennten Flügen, damit ihre Bewegungen nicht nachverfolgt werden konnten. Dennoch sollen sie im privaten Bergresort gesehen worden sein, wo sie bereits am Unabhängigkeitswochenende im vergangenen Jahr Zeit miteinander verbracht hatten.

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Für eine Mitgliedschaft im Yellowstone Club ist eine Einladung erforderlich. Zudem fällt eine Aufnahmegebühr von rund 500.000 US-Dollar sowie ein Jahresbeitrag von etwa 78.000 US-Dollar an. Zu den Mitgliedern sollen unter anderem Bill Gates, Tom Brady und Mark Zuckerberg gehören.

Flitterwochenpause für nächste Hochzeit
Berichten zufolge verschoben die Frischvermählten ihre großen Flitterwochen zunächst, da sie für Samstag (11. Juli) zu einer weiteren Hochzeit in Kalifornien eingeladen sind. Der Wide Receiver der New York Giants, JuJu Smith-Schuster, der früher gemeinsam mit Travis für die Kansas City Chiefs spielte, heiratet seine Partnerin Laura Kruk in Orange County. Mehrere Medien berichten, dass Taylor und Travis auf der Gästeliste stehen.

Nach der Hochzeit ihres Freundes wollen die beiden zu ihren eigentlichen Flitterwochen aufbrechen.

Geplant sei ein Inselhopping in Griechenland sowie eine Reise durch Europa, bevor Travis Ende Juli wieder zum Training bei den Kansas City Chiefs zurückkehren muss. Ein Insider verriet dem „People“-Magazin: „Sie freuen sich sehr darauf, vor Beginn der Football-Saison noch ein paar Wochen als frisch verheiratetes Paar genießen zu können.“ Travis soll am 28. Juli wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

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