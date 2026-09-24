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Schweiz hält trotz Inflation an Nullzins fest

Wirtschaft
24.09.2026 11:24
In der Schweiz hat der Leitzins das niedrigste Niveau aller größeren Währungsräume.
In der Schweiz hat der Leitzins das niedrigste Niveau aller größeren Währungsräume.(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)
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Von krone.at

Trotz der anziehenden Inflation tastet die Schweizerische Nationalbank (SNB) den Leitzins nicht an. Dieser bleibe unverändert bei null Prozent, teilte die Notenbank am Donnerstag mit. Dies ist das niedrigste Niveau aller größeren Währungsräume.

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Zwar beschleunigte sich die Inflation in der Schweiz im August auf 0,8 Prozent – den höchsten Stand seit zwei Jahren -, getrieben durch steigende Treibstoffpreise infolge des Iran-Konflikts. Die Teuerung liegt damit jedoch weiterhin deutlich innerhalb des Zielbereichs der SNB von null bis zwei Prozent, den die Notenbank als Preisstabilität definiert.

Gemäß der bedingten Inflationsprognose werde die Inflation im vierten Quartal noch etwas ansteigen, bevor sie im Verlauf des Jahres 2027 wieder zurückgehe, so die SNB. Dieser Rückgang sei darauf zurückzuführen, dass die aktuell deutlich erhöhte Teuerung bei der Energie in den kommenden Quartalen wieder sinken dürfte.

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