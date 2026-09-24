Schweiz hält trotz Inflation an Nullzins fest

Zwar beschleunigte sich die Inflation in der Schweiz im August auf 0,8 Prozent – den höchsten Stand seit zwei Jahren -, getrieben durch steigende Treibstoffpreise infolge des Iran-Konflikts. Die Teuerung liegt damit jedoch weiterhin deutlich innerhalb des Zielbereichs der SNB von null bis zwei Prozent, den die Notenbank als Preisstabilität definiert.