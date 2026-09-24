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Sexy Raubkatze

Huch! J.Lo trug in Mailand Minirock mit Tücken

Society International
24.09.2026 11:41
Jennifer Lopez zeigte sich in Mailand als sexy Raubkatze – und in einem Minirock, der seine ...
Jennifer Lopez zeigte sich in Mailand als sexy Raubkatze – und in einem Minirock, der seine Tücken hatte.(Bild: Krone-Collage/Viennareport, PPS/www.PPS.at)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Frauen kennen das Problem: Es gibt sogenannte Sitz-Schuhe und Steh-Outfits. Ein Modell aus letzterer Kategorie hat sich Jennifer Lopez für einen Auftritt in Mailand ausgesucht. Der Minirock im Leo-Muster war nämlich fast ein bisschen zu kurz ...

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Erst am Dienstag sorgte Jennifer Lopez mit einem schwarzen Dolce-&-Gabbana-Dress bei der Vogue World in Mailand für ein wahres Blitzlichtgewitter. Und weil in der italienischen Metropole gerade die Fashion Week läuft, dauerte es nicht lange, bis J.Lo mit dem nächsten Look für Aufsehen sorgte. 

Bloß nicht zu viel bewegen!
Für ihren zweiten Mailand-Auftritt schlüpfte die Sängerin nämlich in einen Leo-Look, der nicht zu übersehen war. Der aber vor allem auch seine Tücken hatte!

Jennifer Lopez brauchte in diesem knappen Look beim Stiegensteigen Hilfe.
Jennifer Lopez brauchte in diesem knappen Look beim Stiegensteigen Hilfe.(Bild: Viennareport)
Und auch das Aussteigen aus dem Auto wurde zur schwierigen Angelegenheit.
Und auch das Aussteigen aus dem Auto wurde zur schwierigen Angelegenheit.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Denn wie sich zeigen sollte, war der Minirock, den die 57-Jährige zu einer Oversize-Jacke und High Heels kombinierte, so kurz, dass jede Bewegung zum Risiko wurde.

Und so brauchte J.Lo nicht nur beim Aussteigen aus dem Auto Hilfe, sondern auch beim Stiegensteigen. Sicher ist sicher!

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J.Lo zeigte viel Bein
Und J.Lo bewies, dass sie ein echter Profi ist, der auch mit schwierigen Looks, die dafür umso heißer sind, zurecht kommt. Und so zupfte sie nur immer wieder kurz und recht unauffällig ihren Mini zurecht, um wenig später in perfekter Diven-Pose für die Fotografen zu posieren.

Jennifer Lopez sorgte im Leo-Look im Mailand für Aufsehen.
Jennifer Lopez sorgte im Leo-Look im Mailand für Aufsehen.(Bild: Viennareport)

In Mailand zeigen gerade Luxus-Labels wie Prada, Fendi, Gucci und Co. ihre neuesten Kreationen für das kommende Frühjahr. Die Schauen locken wie gewohnt zahlreiche Promis in die italienische Modemetropole.

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