Huch! J.Lo trug in Mailand Minirock mit Tücken

J.Lo zeigte viel Bein

Und J.Lo bewies, dass sie ein echter Profi ist, der auch mit schwierigen Looks, die dafür umso heißer sind, zurecht kommt. Und so zupfte sie nur immer wieder kurz und recht unauffällig ihren Mini zurecht, um wenig später in perfekter Diven-Pose für die Fotografen zu posieren.