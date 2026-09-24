Alaba – ein Paukenschlag lässt Udinese träumen!

Heute, Donnerstag, beginnt ein neues Kapitel in David Alabas ruhmreicher Karriere, wird der vierfache Champions-League-Sieger den Vertrag bei Udinese Calcio unterschreiben. Mit 34 Jahren stellt er sich damit der Herausforderung Serie A, soll der zu Saisonbeginn schwächelnden Defensive mehr Stabilität verleihen. Sein Debüt sollte der ÖFB-Teamverteidiger am 12. Oktober auswärts gegen den FC Turin feiern.
Als „Paukenschlag“ bezeichnet es die „Gazzetta dello Sport“, ganz im Stile von Udinese Calcio – in gewohnter Diskretion und nach außen hin in absoluter Stille. Mit der Verpflichtung von David Alaba werden in Friaul Erinnerungen an prominente Transfers der Vergangenheit wach, an der Spitze jener von Zico im Jahre 1983. Der 34-Jährige reiste am Mittwoch nach Absolvierung des Medizin-Checks in Rom gleich weiter nach Udinese, wo er sich im Restaurant San Michele mit Trainer Kosta Runjaic, der als gebürtiger Wiener ebenfalls perfekt Deutsch spricht, und der Klubspitze traf.
Alaba soll frischen Wind bringen
Die Erwartungen an den ÖFB-Teamkapitän sind groß: Mit vier Punkten aus den ersten fünf Spielen und Platz 13 legte Udinese in der Serie A einen durchwachsenen Saisonstart hin, zeigte vor allem defensiv Schwächen. Runjaic hatte vor Saisonstart das Ziel ausgerufen, nicht mehr als 38 Tore zu kassieren. Sprich, einen Gegentreffer pro Spiel. Nach fünf Matches hat es bereits fünf Mal im Tor des gebürtigen Deutschen Maduka Okoye eingeschlagen – ergibt einen Schnitt von 2,2 Treffern pro Partie. Was nebst Abstimmungsproblemen auch auf den einen oder anderen Ausfall zurückzuführen war.
Alaba soll mithelfen der Defensive rasch mehr Stabilität zu verleihen, denn im Team steckt durchaus Potenzial. Das war zum Saisonstart beim 1:1 gegen Como ebenso zu sehen, wie beim jüngsten Torspektakel im San Siro Stadion: Nach einer 2:0-Führung mussten sich Nicolo Zaniolo und Co. dem amtierenden Meister Inter Mailand am Ende 3:5 geschlagen geben. Von 2011 bis 2013 hatte Udinese – angeführt von Torjäger Antonio Di Natale – in der Meisterschaft mit den Plätzen vier, drei und fünf für Aufsehen gesorgt.
Seitdem gelang allerdings nie mehr der Sprung in die Top 10. Letzte Saison reichte es letztlich zu Platz 13. Was allerdings dem Marktwert entspricht: Denn da rangiert Udinese mit einem Kader-Wert von 156 Millionen Euro aktuell auf Platz 14 – wertvollster Kicker ist der Ex-Salzburger Oumar Solet mit einem Marktwert von 20 Millionen Euro. Weil mit Alaba Teil der künftigen Dreierkette sein könnte. „Alabas überraschender Transfer ist ein schönes Geschenk für die Udinese-Fans, lässt sie wieder von etwas Großem träumen“, hält es die „Gazzetta“ für durchaus möglich, dass der Wiener eine neue Begeisterung im Friaul entfacht.
Debüt in Turin
Zu wünschen ist Österreichs erfolgreichsten Fußballer aller Zeiten vor allem, dass er fit bleibt: Vergangene Saison hatte Alaba aufgrund von Wadenproblemen insgesamt 15 Spiele von Real Madrid verpasst, für das „Weiße Ballett“ kam er 2025/26 in der Liga letztlich auf elf Einsätze mit insgesamt 421 Spielminuten. Sein Debüt für Udinese sollte der 117-fache ÖFB-Teamspieler im ersten Liga-Match nach der Länderspielpause geben, wenn es am Montag, dem 12. Oktober, auswärts gegen Tabellen-Nachbar FC Turin geht. Anschließend warten zwei Heimspiele: Zunächst am 18. Oktober gegen Lecce, eine Woche darauf gegen den AC Milan verbunden mit dem emotionalen Wiedersehen mit Luka Modric, seinem früherenTeamkollegen bei Real Madrid.
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