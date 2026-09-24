Alaba – ein Paukenschlag lässt Udinese träumen!

Debüt in Turin

Zu wünschen ist Österreichs erfolgreichsten Fußballer aller Zeiten vor allem, dass er fit bleibt: Vergangene Saison hatte Alaba aufgrund von Wadenproblemen insgesamt 15 Spiele von Real Madrid verpasst, für das „Weiße Ballett“ kam er 2025/26 in der Liga letztlich auf elf Einsätze mit insgesamt 421 Spielminuten. Sein Debüt für Udinese sollte der 117-fache ÖFB-Teamspieler im ersten Liga-Match nach der Länderspielpause geben, wenn es am Montag, dem 12. Oktober, auswärts gegen Tabellen-Nachbar FC Turin geht. Anschließend warten zwei Heimspiele: Zunächst am 18. Oktober gegen Lecce, eine Woche darauf gegen den AC Milan verbunden mit dem emotionalen Wiedersehen mit Luka Modric, seinem früherenTeamkollegen bei Real Madrid.