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Bei Asienspielen:

Teenager pulverisiert Weltrekord über 200 m Brust

Sport-Mix
24.09.2026 11:34
Shin Ohashi schwamm die 200 Meter Brust in 2:04,83 Minuten.
Shin Ohashi schwamm die 200 Meter Brust in 2:04,83 Minuten.(Bild: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)
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Von krone Sport

Der Japaner Shin Ohashi hat bei den Asienspielen in Nagoya den Weltrekord über 200 m Brust gebrochen. Der 17-Jährige gewann in 2:04,83 Minuten Gold und unterbot die bisherige Bestmarke des Chinesen Qin Haiyang aus dem Juli 2023 um 65 Hundertstel. Qin trat über diese Distanz nicht an. 

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Ohashi hatte zuvor bereits über 100 m Brust Gold gewonnen, zeitgleich mit dem Chinesen Dong Zhihao. Als nächste Ziele nannte Ohashi WM-Gold im kommenden Jahr und Olympiagold 2028 in Los Angeles.

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