Teenager pulverisiert Weltrekord über 200 m Brust

Der Japaner Shin Ohashi hat bei den Asienspielen in Nagoya den Weltrekord über 200 m Brust gebrochen. Der 17-Jährige gewann in 2:04,83 Minuten Gold und unterbot die bisherige Bestmarke des Chinesen Qin Haiyang aus dem Juli 2023 um 65 Hundertstel. Qin trat über diese Distanz nicht an.