Wenn Royals Rot sehen: Kate und Co. bekennen Farbe

Rot regiert derzeit die royalen Kleiderschränke: Kate, Letizia, Charlène und Amalia zeigen, wie vielseitig die Signalfarbe getragen werden kann. Vom eleganten Hosenanzug bis zum femininen Zweiteiler wird klar: Dieser Look sorgt nicht nur für Aufmerksamkeit, sondern macht auch sofort gute Laune.
Knallige Farben sind nur etwas für trübe Regentage? Von wegen! Auch im Sommer sorgt ein leuchtender Ton für einen starken Auftritt. So zeigten sich die Prinzessin von Wales und Fürstin Charlène in den vergangenen Wochen immer wieder in einer der großen Trendfarben des Jahres. Ob im angesagten Total-Look oder kombiniert mit anderen Nuancen – wer Rot trägt, beweist Stil und beschert sich obendrein einen kleinen Dopamin-Kick.
So rot wie eine Tomate
Besonders gefragt ist derzeit das sogenannte „Tomatenrot“, das frischer und weniger schwer als Herbsthit Bordeaux erscheint. Damit passt es perfekt in die warme Jahreszeit. Zugleich steht die Farbe für Selbstbewusstsein, Energie und Eleganz – kein Wunder also, dass die royalen Damen bei offiziellen Terminen darauf setzen. Outfittechnisch ist dabei alles erlaubt: vom eleganten Hosenanzug, wie ihn Prinzessin Amalia trägt, über Kates feminine Robe mit ausgestelltem Rock bis zum luftig-leichten Wickelkleid à la Königin Letizia.
Eines steht dabei fest: Wenn Royals also Rot sehen, ist zumindest in Sachen Mode alles im grünen Bereich – und wir dürfen es ihnen diesen Sommer ganz ohne Scheu gleichtun.
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