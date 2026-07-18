Wenn Royals Rot sehen: Kate und Co. bekennen Farbe

Knallige Farben sind nur etwas für trübe Regentage? Von wegen! Auch im Sommer sorgt ein leuchtender Ton für einen starken Auftritt. So zeigten sich die Prinzessin von Wales und Fürstin Charlène in den vergangenen Wochen immer wieder in einer der großen Trendfarben des Jahres. Ob im angesagten Total-Look oder kombiniert mit anderen Nuancen – wer Rot trägt, beweist Stil und beschert sich obendrein einen kleinen Dopamin-Kick.