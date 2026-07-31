Frau rettet Teenager in Bayern vor dem Ertrinken

Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwochabend. Der Jugendliche, der in Hof zu Besuch war, hielt sich mit zwei Freunden am Untreusee auf. Schließlich ging er zur Abkühlung noch allein schwimmen. Plötzlich geriet er in Not, schrie um Hilfe und kämpfte darum, sich über Wasser zu halten. Einer der Freunde startete sofort einen Rettungsversuch, wurde von dem panischen 17-Jährigen aber ebenfalls unter Wasser gezogen.