„Unsicherer Schwimmer“
Frau rettet Teenager in Bayern vor dem Ertrinken
In Bayern wäre ein 17-Jähriger beinahe im Untreusee ertrunken. Er geriet in Panik und zog dabei seinen Freund (18) unter Wasser, der zu Hilfe geeilt war. Daraufhin griff eine unbekannte Frau ein und rettete den 17-Jährigen.
Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwochabend. Der Jugendliche, der in Hof zu Besuch war, hielt sich mit zwei Freunden am Untreusee auf. Schließlich ging er zur Abkühlung noch allein schwimmen. Plötzlich geriet er in Not, schrie um Hilfe und kämpfte darum, sich über Wasser zu halten. Einer der Freunde startete sofort einen Rettungsversuch, wurde von dem panischen 17-Jährigen aber ebenfalls unter Wasser gezogen.
Schließlich tauchte eine Frau auf, half den Deutschen wieder an Land zu bringen und leistete Erste Hilfe. Der Bursche wurde in das Klinikum Hof gebracht, wobei es am Donnerstag hieß, dass er dieses bald wieder verlassen könne. Der Freund überlebte den Vorfall unverletzt. Er sagte zu deutschen Medien, dass der 17-Jährige ein unsicherer Schwimmer sei.
„Nur durch das beherzte weitere Einschreiten einer bis dato unbekannten Dame konnte der 17-Jährige schlussendlich vor dem Ertrinken gerettet werden (...)“, teilte die Polizei Hof mit. Sie bat die Frau, sich zu melden.
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