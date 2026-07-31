Die Ronaldos lassen im Urlaub die Muskeln spielen

Cristiano Ronaldo sendet Urlaubsgrüße mit seinem 16-jährigen Sohn Junior aus Mallorca und wie schon vor einem Jahr gab es erneut den „Mucki“-Vergleich – mit klaren Vorteilen für den 41-jährigen Superstar.
„Noch nicht“, schreibt Ronaldo in seinem Instagram-Posting neben ein Foto, das die beiden in der Protz-Pose zeigt. Klarer Punktesieger im internen „Mucki“-Vergleich ist und bleibt der Vater – auch dieses Jahr! Schließlich stand das Duell schon vor einem Jahr bei den Ronaldos auf dem Programm.
Urlaub vor Mallorca
Die Bilder entstanden während Ronaldos Familienurlaub. Auf einer fast 30 Meter langen Luxus-Yacht bereist die Promi-Familie derzeit Mallorca. Laut Georgina Rodriguez hielt sich die Familie in Port Adriano auf. Die Influencerin teilte Fotos von der Anlage, gewährte auch Einblicke auf den Urlaubsalltag auf der Yacht: von einem gedeckten Tisch bis zu einer riesigen Paella-Pfanne ...
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