„Mi chiama Catarina“ – Italien liegt Kate zu Füßen

Stück eigener Geschichte

Italien ist für die Prinzessin zudem mehr als nur ein Reiseziel – es ist ein Stück ihrer eigenen Geschichte. Sie spricht ein wenig Italienisch, weil sie nach dem Schulabschluss nach Florenz ging, um dort zu studieren.

In den Gassen der Stadt, zwischen Kunst, Licht und Lärm, soll sie auch den Schmerz über den Verlust ihrer ersten Liebe verarbeitet haben. Ihre große Liebe, Prinz William, traf sie erst danach.