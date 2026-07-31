Öl-Konzerne fahren wegen Krieg Mega-Gewinne ein

Stern warnt aber: „Wir verbrauchen, als ob die Welt komplett in Ordnung wäre. Das gelingt uns hier in Europa und Österreich sehr gut.“ Um das zu garantieren, wurde die Kapazitätsauslastung der Raffinerie Schwechat um sieben Prozentpunkte auf 90 Prozent hochgefahren: „Wir fahren dort auf Maximal, um dort die Versorgung auch aufrechtzuerhalten“, so Stern. Es werde aber unterschätzt, „wie schwierig es eigentlich ist, dass wir die ganzen Mengen hierher kriegen.“ In den Lieferketten gebe es „irrsinnige Verwerfungen“.