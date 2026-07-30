Resignation Record
This Is How the “Rucktritt” Unfolded in Stages
In the end, it was a “Rucktritt” in installments: As is well known, the controversial head of the Vienna Chamber of Commerce, Walter Ruck, is stepping back “into private life.” Who stood by him until the very end, who distanced themselves, and who found out (only) when: the chronology of his departure.
“He’ll never leave,” said Chamber of Commerce President Martha Schultz as late as Wednesday evening in a small gathering. But then he did leave —just a few hours later and to the surprise of almost everyone. Walter Ruck, who had come under pressure following “Krone” reports about the “Stelzen-Gate” scandal, announced his resignation early Thursday morning during an executive board meeting of the Vienna Economic Association. The chronology of his departure:
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