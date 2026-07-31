Rennradfahrer starb bei Unfall mit Pritschenwagen

Tragischer Unfall in Oberösterreich: Ein rüstiger Senior übersah bei seiner Ausfahrt mit dem Rennrad einen Pritschenwagen. In einer Kreuzung kam es trotz Ausweichversuche des Fahrzeuglenkers zum fatalen Zusammenstoß, der für den 83-Jährigen tödlich endete.
Der 83-Jähriger aus Steyr fuhr mit seinem Rennrad am Donnerstag, 30. Juli, gegen 11.25 Uhr auf der Guntendorfer Straße im Bereich Diepersdorf, Gemeinde Wartberg an der Krems. Sein Plan war, nach links in die Wartberger Straße abzubiegen. Dabei übersah er aber offenbar einen Pritschenwagen, der auf der Wartberger Straße unterwegs war.
Ärztin zufällig zur Stelle
Der 25-jährige Lenker des Fahrzeugs konnte trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver den Zusammenprall nicht mehr verhindern. Dabei wurde der 83-Jährige so schwer verletzt, dass er trotz sofortiger Reanimationsversuche durch eine zufällig vorbeikommende Ärztin sowie einen Sanitäter noch an der Unfallstelle verstarb. Der 25-Jährige aus Grünburg blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock.
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