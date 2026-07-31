Rennradfahrer starb bei Unfall mit Pritschenwagen

Ärztin zufällig zur Stelle

Der 25-jährige Lenker des Fahrzeugs konnte trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver den Zusammenprall nicht mehr verhindern. Dabei wurde der 83-Jährige so schwer verletzt, dass er trotz sofortiger Reanimationsversuche durch eine zufällig vorbeikommende Ärztin sowie einen Sanitäter noch an der Unfallstelle verstarb. Der 25-Jährige aus Grünburg blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock.