Lebensgefährliche Abkühlung: Reh aus Pool gerettet

Am späten Donnerstagabend wagte sich ein Rehbock in St. Florian bei Linz an eine ungewöhnliche nächtliche Erfrischung: Das Wildtier sprang in einen privaten Swimmingpool und genoss das kühle Nass. Doch die Freude währte nicht lange – beim Versuch, den Pool wieder zu verlassen, verfing sich der Rehbock in der Poolleiter und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien.