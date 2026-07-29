Controversial Decision
Why This World Championship Host Town Doesn’t Want a McDonald’s
Seven years ago, the world’s top rowers competed in Ottensheim (Upper Austria), raising the profile of this town of 4,800 residents on the Danube. The town has plenty to offer even beyond the regatta course—but it still doesn’t have a single fast-food restaurant. Plans for one had recently surfaced.
Plans for a McDonald’s in the town of Ottensheim, with its 4,800 residents, are off the table. At a special town council meeting convened on short notice, a decision was made to designate the current warehouse site as a new planning zone. However, in the area to be known as the “Bahnhofsviertel” (train station district), no large retail establishments exceeding 500 square meters or restaurants exceeding 100 square meters will be permitted. The proO list and the SPÖ voted in favor of these restrictions—much to the chagrin of Mayor Maria Hagenauer’s ÖVP.
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