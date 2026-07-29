Why This World Championship Host Town Doesn’t Want a McDonald’s

Plans for a McDonald’s in the town of Ottensheim, with its 4,800 residents, are off the table. At a special town council meeting convened on short notice, a decision was made to designate the current warehouse site as a new planning zone. However, in the area to be known as the “Bahnhofsviertel” (train station district), no large retail establishments exceeding 500 square meters or restaurants exceeding 100 square meters will be permitted. The proO list and the SPÖ voted in favor of these restrictions—much to the chagrin of Mayor Maria Hagenauer’s ÖVP.