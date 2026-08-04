Wechsel geplatzt: Klub erhebt schwere Vorwürfe!

Nachdem es in einem Bericht der „Bild“ zunächst geheißen hatte, Schalke sei wegen nicht eingehaltener Absprachen verärgert gewesen, stellen die Italiener die Situation um den gescheiterten Transfer nun anders dar. In einer Mitteilung führte der italienische Klub protokollartig aus, wie der Kontakt zwischen den Vereinen zuletzt abgelaufen sein soll. In der Hoffnung, dass dieses Statement verdeutliche, „wo die tatsächliche Verantwortung für den gescheiterten Transfer liege“, hieß es.