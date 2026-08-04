Große Suchaktion nach verirrtem Wanderer

Ein Wanderer aus der Schweiz hatte Montagabend Alarm geschlagen: Er war auf dem Dreiländereck in unwegsames Gelände geraten. Eine große Suche nach dem 67-Jährigen wurde gestartet.
Der Schweizer hatte sich kurz vor 18 Uhr telefonisch bei der Polizeidienststelle in Arnoldstein gemeldet – er gab an, dass er sich im Bereich des Dreiländerecks in unwegsamem Gelände befinde und nicht mehr weiterkommt.
Einen genauen Standort habe der Mann aber nicht nennen können, da er sich im dichten Wald befand. Eine großangelegte Suchaktion wurde eingeleitet.
Weil der 67-Jährige auf seinem Handy nicht mehr erreichbar war und man nicht ausschließen konnte, dass sich der Schweizer auf slowenischem oder italienischem Gebiet des Dreiländerecks befindet, wurden auch die dortigen Einsatzkräfte alarmiert.
Der Polizeihubschrauber der Flugeinsatzstelle Klagenfurt, die Alpine Einsatzgruppe sowie Bergrettung, Rettungshundebrigade, Rettungshundestaffel, die Freiwilligen Feuerwehr Arnoldstein und Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Villach Land durchkämmten das Gebiet nach dem Mann.
Etwa zwei Stunden nach Beginn der Suchaktion wurde die Polizei verständigt, dass der Vermisste sich dehydriert und verletzt bei einem Wohnhaus befinde. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Bergrettungsarzt wurde der Mann vom Rettungsdienst ins LKH Villach gebracht.
Der Schweizer dürfte unmittelbar nach dem Absetzen des Notrufes in dem unwegsamen Gelände zu Sturz gekommen sein und dabei sein Handy verloren haben. Zum Glück gelang es dem Mann, sich trotz leichter Verletzung zu einem Wohnhaus durchzukämpfen.
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