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Boot ging unter

2 Opfer bei Jacht-Explosion von Bord geschleudert

Ausland
04.08.2026 09:37
(Bild: facebook.com/knrmurk)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Wochenende hat sich ein dramatischer Rettungseinsatz vor der niederländischen Küste abgespielt: Eine Segeljacht fing erst Feuer, dann explodierte das Boot. Zwei Menschen wurden dabei über Bord geschleudert. 

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Die Seenotrettung berichtete auf Facebook von dem dramatischen Vorfall vor der Küste Urk. Die Einsatzkräfte erhielten einen Notruf von Zeugen, die beobachteten, wie das Boot explodierte. 

Die Segeljacht war zum Zeitpunkt des Einsatzes etwa fünfzehn Minuten von der Küste entfernt. Mehrere Rettungswagen, Helikopter und ein Flugzeug der Küstenwache wurden angefordert. Der Rauch war bereits aus großer Entfernung sichtbar. 

Hier sind weitere Bilder der Rettungsaktion zu sehen: 

Vorbeifahrendes Schiff nahm Opfer an Bord
Als die Rettungskräfte eintrafen, hatte die Crew eines vorbeifahrenden Schiffs eine der über Bord gegangenen Personen bereits auf dem Wasser gerettet. Ein Mediziner stieg auf dieses Fahrzeug um, um dem Opfer dort Hilfe zu leisten. 

Die zweite Person, die ins Meer geschleudert wurde, hatte sich unterdessen an ein anderes Boot geklammert und wurde von den Einsatzkräften aus dem Wasser gezogen. Beide Opfer wurden anschließend ins Spital gebracht. 

Die in Brand geratene Segeljacht versank trotz Bemühungen der Wasserrettungen, einen Untergang zu vermeiden und das Boot zu sichern, in die Tiefe. Über den Zustand der Besatzungsmitglieder der verunglückten Jacht konnte die Wasserrettung keine weiteren Informationen liefern.

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