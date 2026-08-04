Mann zieht Koffer mit Frauenleiche durch Athen

Elizabeth Jane R. war Mitte Juli in einem verlassenen Gebäude im Athener Stadtteil Kypseli gefunden worden. Ein Obdachloser war wegen starken Verwesungsgeruchs auf den Koffer aufmerksam geworden und hatte die Behörden verständigt. Die Ermittler gehen davon aus, dass R. bereits mehrere Tage tot war, bevor ihre Leiche entdeckt wurde.