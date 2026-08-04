Verstörendes Video
Mann zieht Koffer mit Frauenleiche durch Athen
Ein verstörendes Überwachungsvideo soll zeigen, wie ein 26 Jahre alter Afghane einen Koffer durch eine Straße in Athen zieht. Darin soll sich die Leiche einer 38-jährigigen Britin befunden haben.
Elizabeth Jane R. war Mitte Juli in einem verlassenen Gebäude im Athener Stadtteil Kypseli gefunden worden. Ein Obdachloser war wegen starken Verwesungsgeruchs auf den Koffer aufmerksam geworden und hatte die Behörden verständigt. Die Ermittler gehen davon aus, dass R. bereits mehrere Tage tot war, bevor ihre Leiche entdeckt wurde.
Bankkarte der Toten benutzt
Der Verdächtige wurde laut „Daily Mail“ inzwischen festgenommen. Er soll laut Ermittlern eingeräumt haben, den Körper der Frau versteckt zu haben. Er bestreitet aber, sie getötet zu haben. Nach ihrem Tod soll er die Bankkarten der Frau benutzt und Geld abgehoben haben.
Eine Identifikation des Mannes war dank Überwachungsvideos aus der Umgebung sowie Aufnahmen von Geldautomaten möglich. Der Mann soll vor Jahren als Migrant von Afghanistan über die griechische Insel Lesbos nach Europa gekommen sein. Später machte er sich in Griechenland als Boxer einen Namen.
Das Motiv ist weiter Gegenstand der Ermittlungen. Die britischen Behörden unterstützen die griechische Polizei bei der Aufklärung des Falls.
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