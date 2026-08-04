Poker ist beendet: WM-Held hat einen neuen Klub!

Der Poker ist beendet: Nach einem langen Hin und Her unterschreibt Kap Verdes WM-Held Vozinha beim chilenischen Erstligisten Colo Colo!
Die Tinte ist trocken: Colo Colo verkündete die Verpflichtung von Vozinha!
Der 40-jährige Goalie unterschreibt für ein halbes Jahr mit Option auf eine weitere Spielzeit. „Wir holen ihn nicht nur für Marketingzwecke, er war einer der besten Torhüter der letzten Weltmeisterschaft“, wird Präsident Anibal Mosa vom südamerikanischen Transferreporter Cesar Luis Merlo zitiert.
Mit starken WM-Leistungen zum Social-Media-Star
Vozinha, der mit vollem Namen Josimar José Évora Dias heißt, hatte bis zum Sommer beim portugiesischen Zweitligisten GD Chaves gespielt.
Bei der Weltmeisterschaft trieb er den späteren Titelträger Spanien mit Kap Verde beim 0:0 im ersten Gruppenspiel zur Verzweiflung und wurde zum Social-Media-Star. Vor der WM hatte er weniger als 50.000 Follower auf Instagram. Mittlerweile steht er bei rund 29,5 Millionen.
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