Überraschung: Präsident Schrittwieser tritt zurück

Paukenschlag beim Roten Kreuz Steiermark: Präsident Siegfried Schrittwieser hat mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt verkündet! Auch Landesfinanzreferent Gerhard Reithofer tritt zurück. Die Agenden des Präsidenten werden vorerst von Vizepräsident Michael Gruber übernommen.

Vertrauensbasis fehlt

„Das Rote Kreuz Steiermark steht vor großen Herausforderungen, die nur bewältigt werden können, wenn auf allen Ebenen geschlossen und vertrauensvoll zusammengearbeitet wird. Die dafür notwendige Vertrauensbasis sehen wir innerhalb des Präsidiums leider nicht mehr in ausreichendem Maß gegeben“, sagt der 74-jährige Schrittwieser.