Überraschung: Präsident Schrittwieser tritt zurück

Präsident Siegfried Schrittwieser und Landesfinanzreferent Gerhard Reithofer haben mit sofortiger Wirkung ihren Rücktritt bekannt gegeben.
Paukenschlag beim Roten Kreuz Steiermark: Präsident Siegfried Schrittwieser hat mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt verkündet! Auch Landesfinanzreferent Gerhard Reithofer tritt zurück. Die Agenden des Präsidenten werden vorerst von Vizepräsident Michael Gruber übernommen.
Vertrauensbasis fehlt
„Das Rote Kreuz Steiermark steht vor großen Herausforderungen, die nur bewältigt werden können, wenn auf allen Ebenen geschlossen und vertrauensvoll zusammengearbeitet wird. Die dafür notwendige Vertrauensbasis sehen wir innerhalb des Präsidiums leider nicht mehr in ausreichendem Maß gegeben“, sagt der 74-jährige Schrittwieser.
Er bedankt sich für das „außergewöhnliche Engagement tausender freiwilliger und hauptberuflicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“. Sie würden das Fundament der Organisation bilden „und werden auch weiterhin für die Menschen in der Steiermark da sein, wenn Hilfe benötigt wird“, so Schrittwieser. Er bedankt sich auch für die gute Zusammenarbeit mit den zahlreichen Partnern des Roten Kreuzes und „die gemeinsame Arbeit für die Menschen in der Steiermark“.
Seit 2024 im Amt
Schrittwieser hatte den Chefposten beim Roten Kreuz Steiermark erst vor zwei Jahren übernommen. Der gelernte Schlosser hatte zuvor zahlreiche politische Funktionen inne, er war im steirischen Landtag, 2000 wurde er SPÖ-Klubchef, 2005 wurde er Landtagspräsident, 2009 dann zweiter LH-Stellvertreter (bis 2015).
Erst gestern Montag wurde die neue Rettungsleitstelle des Roten Kreuzes in Graz-Puntigam öffentlich präsentiert. Schrittwieser war bei dem Termin nicht zugegen.
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