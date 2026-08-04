Gegen-Bewerbe? Anti-Infantino-Allianz erhöht Druck

Zudem wird ein Boykott der FIFA-Gremien, in denen die wegweisenden Entscheidungen des Weltverbandes gefällt werden, erwägt. Infantino selbst spürt unterdessen den Druck und sucht seinerseits nach einflussreichen Unterstützern. Seine Hoffnungen sollen dabei vor allem auf der US-Regierung rund um Präsident Donald Trump liegen. Bisher aber wohl auch ohne größeren Erfolg in seinem Werben.