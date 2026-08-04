Pullfaktor Hoffnung

Allerdings ist es im Falle der massenhaften und illegalen Migration und häufig auch von Krieg und Bürgerkrieg traumatisierten jungen Männer eine andere Form von Hoffnung. Die Hoffnung nämlich, im Land, wo vermeintlich Milch und Honig fließen, in der EU also, von den Segnungen des Sozialstaats zu profitieren und ohne große eigene Leistung am hedonistischen Lebensstil der ihrer Ansicht nach dekadenten Europäer teilzuhaben.