Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Topklub lauert bereits

Bekenntnis vermieden: Spanien-Star vor Wechsel?

Fußball International
04.08.2026 09:57
Ferran Torres (re.) mit seinem Noch-Barca-Teamkollegen Pedri
Ferran Torres (re.) mit seinem Noch-Barca-Teamkollegen Pedri(Bild: AFP/DAVID RAMOS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ferran Torres deutet seinen Abschied vom FC Barcelona an. In einem Interview vermeidet Spaniens WM-Held ein Bekenntnis zu den Katalanen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Ich habe einen Vertrag in Barcelona, aber im Fußball weißt du nie, was passiert. Ich warte darauf, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich weiß es noch nicht“, sagt der 26-Jährige, als er vom US-amerikanischen Sender NBC zu seiner Zukunft angesprochen wird.

Ferran Torres (re.)
Ferran Torres (re.)(Bild: AFP/JOSE JORDAN)

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Spekulationen um einen Wechsel des Stürmers, dessen Vertrag in Barcelona nur noch bis Sommer 2027 gültig ist. Vor allem Paris Saint-Germain wird ein großes Interesse nachgesagt. 

Was Barca für einen Verbleib tun müsse? „Zeigen, dass sie mich haben wollen, dass sie kommen, um zu verhandeln. Und am Ende wird alles besprochen“, sagt Torres dem Portal „Sportico“ und freut sich zugleich über das PSG-Interesse. „Dass solche Klubs dich haben wollen, ist immer gut!“

Goldtor im Finale
Mit seinem Tor im Finale gegen Argentinien hatte Torres Spanien zum WM-Titel geschossen. Es war sein einziger Treffer im WM-Turnier, meist wurde er nur in der Schlussphase für Mikel Oyarzabal eingesetzt. Wie auch im Endspiel – da bewies Trainer Luis de la Fuente aber ein goldenes Händchen.

Ferran Torres schoss Spanien zum WM-Titel.
Ferran Torres schoss Spanien zum WM-Titel.(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

Wunsch für die Zukunft
Im NBC-Interview gab Torres an, einen „Traumverein“ zu haben. Um welchen Klub es sich dabei handelt, verriet er jedoch nicht. Sein Wunsch für seine sportliche Zukunft: Er wolle „einfach glücklich“ sein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
04.08.2026 09:57
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Ferran Torres
BarcelonaSpanien
NBCFC Barcelona
Sommer
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Mordverdächtiger Polizist in Zelle vergiftet
156.110 mal gelesen
Krone Plus Logo
Manuel M., 2024, beim Training für seinen Job bei der Cobra. Seit Beginn des Jahres sitzt er in ...
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
146.761 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Außenpolitik
Weg waren sie! Darum drehten Migranten schnell um
112.678 mal gelesen
So schnell sie gekommen waren, gingen sie wieder. Was bleibt, sind große Fragezeichen.
Wien
40,1 Grad! Wien erreicht neuen Allzeit-Hitzerekord
1308 mal kommentiert
Von der Sonne sollte man sich bei den Temperaturen derzeit eher fernhalten – auch, wenn die ...
Außenpolitik
Todeszahl steigt: Dutzende Leichen im Wasser
1018 mal kommentiert
Ein Mann spricht nach seiner Ankunft ein Gebet. Dutzende Migranten schafften es nicht mehr aus ...
Österreich
Dürre-Alarm! Bauern fordern jetzt 300 Euro pro Kuh
1015 mal kommentiert
Statt auf grünen Wiesen stehen viele Kühe in Österreich derzeit auf dürren Feldern.
Mehr Fußball International
„Frei erfunden“
Trump-Anruf? FIFA weist Infantino-Bericht zurück
Kommt vom FC Barcelona
Ajax schnappt sich den nächsten prominenten Namen
Nun ist es offiziell
Poker ist beendet: WM-Held hat einen neuen Klub!
Topklub lauert bereits
Bekenntnis vermieden: Spanien-Star vor Wechsel?
„Es gibt kein Zurück“
Gegen-Bewerbe? Anti-Infantino-Allianz erhöht Druck
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf