Bekenntnis vermieden: Spanien-Star vor Wechsel?

Ferran Torres deutet seinen Abschied vom FC Barcelona an. In einem Interview vermeidet Spaniens WM-Held ein Bekenntnis zu den Katalanen.
„Ich habe einen Vertrag in Barcelona, aber im Fußball weißt du nie, was passiert. Ich warte darauf, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich weiß es noch nicht“, sagt der 26-Jährige, als er vom US-amerikanischen Sender NBC zu seiner Zukunft angesprochen wird.
In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Spekulationen um einen Wechsel des Stürmers, dessen Vertrag in Barcelona nur noch bis Sommer 2027 gültig ist. Vor allem Paris Saint-Germain wird ein großes Interesse nachgesagt.
Was Barca für einen Verbleib tun müsse? „Zeigen, dass sie mich haben wollen, dass sie kommen, um zu verhandeln. Und am Ende wird alles besprochen“, sagt Torres dem Portal „Sportico“ und freut sich zugleich über das PSG-Interesse. „Dass solche Klubs dich haben wollen, ist immer gut!“
Goldtor im Finale
Mit seinem Tor im Finale gegen Argentinien hatte Torres Spanien zum WM-Titel geschossen. Es war sein einziger Treffer im WM-Turnier, meist wurde er nur in der Schlussphase für Mikel Oyarzabal eingesetzt. Wie auch im Endspiel – da bewies Trainer Luis de la Fuente aber ein goldenes Händchen.
Wunsch für die Zukunft
Im NBC-Interview gab Torres an, einen „Traumverein“ zu haben. Um welchen Klub es sich dabei handelt, verriet er jedoch nicht. Sein Wunsch für seine sportliche Zukunft: Er wolle „einfach glücklich“ sein.
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