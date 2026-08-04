Sei beim größten E-Sport-Event Österreichs dabei

Neue Teams in jeder Runde

Der Name „Reshuffle“ ist dabei Programm: Nach jeder Spielrunde werden die Profis neu zu Zweierteams zusammengestellt. Dadurch müssen sich die Spieler immer wieder auf neue Partner, unterschiedliche Spielstile und überraschende Situationen einstellen. Auch die Fans dürfen mitbestimmen: Das Publikum in der Arena sowie die Zuschauer im Livestream können vor jeder Runde ihre Favoriten auswählen und daraus ein sogenanntes „Wings Team“ bilden. Alle übrigen Duos werden nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt.