Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mitmachen & gewinnen

Sei beim größten E-Sport-Event Österreichs dabei

Gewinnspiele
04.08.2026 09:30
Gesponsert
(Bild: Matthias Heschl / Red Bull Content Pool)
Porträt von Sponsoring
Von Sponsoring

Die internationale Fortnite-Elite kommt nach Wien! Beim Red Bull Reshuffle verwandelt sich das Austria Center Vienna am 15. August in eine spektakuläre E-Sport-Arena. Die „Krone“ verlost 4x2 Tickets für das Gaming-Highlight. Jetzt mitspielen und live dabei sein!

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Rasante Duelle, internationale Top-Stars und ein völlig neuer Turniermodus: Mit Red Bull Reshuffle feiert eines der größten Fortnite-Events Österreichs seine Premiere. Rund 1000 Besucher können im Austria Center Vienna mitverfolgen, wenn 40 der besten E-Sport-Profis in sechs actiongeladenen Spielrunden um ein Preisgeld von insgesamt 50.000 Euro kämpfen.

Weltstars der Fortnite-Szene
Für das Mega-Event haben bereits zahlreiche bekannte Namen ihre Teilnahme bestätigt. Mit dabei sind unter anderem MrSavage, Mongraal, Vadeal und der Österreicher Vico, der amtierende Fortnite-Weltmeister und Gewinner des FNCS Summit. Durch den deutschsprachigen Livestream führt YouTuber und Gaming-Star Amar. Zusätzlich wird es einen englischsprachigen Stream für das internationale Publikum geben.

(Bild: Andreas Jakwerth / The Red Bulletin)

Neue Teams in jeder Runde 
Der Name „Reshuffle“ ist dabei Programm: Nach jeder Spielrunde werden die Profis neu zu Zweierteams zusammengestellt. Dadurch müssen sich die Spieler immer wieder auf neue Partner, unterschiedliche Spielstile und überraschende Situationen einstellen. Auch die Fans dürfen mitbestimmen: Das Publikum in der Arena sowie die Zuschauer im Livestream können vor jeder Runde ihre Favoriten auswählen und daraus ein sogenanntes „Wings Team“ bilden. Alle übrigen Duos werden nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt.

(Bild: Andreas Jakwerth / The Red Bulletin)

Gespielt wird im beliebten Fortnite Reload Mode. Die Profis erhalten in jeder Runde Punkte für ihre Platzierung sowie für die Eliminierung ihrer Gegner. Anders als bei klassischen Duo-Turnieren zählt am Ende jedoch nicht die gemeinsame Teamwertung. Der Spieler, der nach allen sechs Runden die meisten Punkte gesammelt hat, darf sich zum besten Fortnite-Teamspieler des Turniers küren.

Key Facts

Samstag, 15. August 2026 ab 15 Uhr
Austria Center Vienna (Hauptsaal)
Tickets und mehr Infos: https://www.redbull.com/reshuffle

4x2 Tickets gewinnen 
Sie möchten die internationale Fortnite-Elite live in Wien erleben? Dann machen Sie jetzt beim Gewinnspiel mit! Die „Krone“ verlost 4x2 Tickets für Red Bull Reshuffle im Austria Center Vienna. Einfach das unten stehende Formular ausfüllen, absenden und mit etwas Glück bei diesem außergewöhnlichen E-Sport-Spektakel dabei sein!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gewinnspiele
04.08.2026 09:30
Loading
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Mordverdächtiger Polizist in Zelle vergiftet
154.191 mal gelesen
Krone Plus Logo
Manuel M., 2024, beim Training für seinen Job bei der Cobra. Seit Beginn des Jahres sitzt er in ...
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
144.332 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Außenpolitik
Weg waren sie! Darum drehten Migranten schnell um
111.863 mal gelesen
So schnell sie gekommen waren, gingen sie wieder. Was bleibt, sind große Fragezeichen.
Kolumnen
Rechte werden ihre Botschaften beweisen müssen
1318 mal kommentiert
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Wien
40,1 Grad! Wien erreicht neuen Allzeit-Hitzerekord
1305 mal kommentiert
Von der Sonne sollte man sich bei den Temperaturen derzeit eher fernhalten – auch, wenn die ...
Außenpolitik
Todeszahl steigt: Dutzende Leichen im Wasser
1017 mal kommentiert
Ein Mann spricht nach seiner Ankunft ein Gebet. Dutzende Migranten schafften es nicht mehr aus ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf