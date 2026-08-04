Sei beim größten E-Sport-Event Österreichs dabei

Die internationale Fortnite-Elite kommt nach Wien! Beim Red Bull Reshuffle verwandelt sich das Austria Center Vienna am 15. August in eine spektakuläre E-Sport-Arena. Die „Krone“ verlost 4x2 Tickets für das Gaming-Highlight. Jetzt mitspielen und live dabei sein!
Rasante Duelle, internationale Top-Stars und ein völlig neuer Turniermodus: Mit Red Bull Reshuffle feiert eines der größten Fortnite-Events Österreichs seine Premiere. Rund 1000 Besucher können im Austria Center Vienna mitverfolgen, wenn 40 der besten E-Sport-Profis in sechs actiongeladenen Spielrunden um ein Preisgeld von insgesamt 50.000 Euro kämpfen.
Weltstars der Fortnite-Szene
Für das Mega-Event haben bereits zahlreiche bekannte Namen ihre Teilnahme bestätigt. Mit dabei sind unter anderem MrSavage, Mongraal, Vadeal und der Österreicher Vico, der amtierende Fortnite-Weltmeister und Gewinner des FNCS Summit. Durch den deutschsprachigen Livestream führt YouTuber und Gaming-Star Amar. Zusätzlich wird es einen englischsprachigen Stream für das internationale Publikum geben.
Neue Teams in jeder Runde
Der Name „Reshuffle“ ist dabei Programm: Nach jeder Spielrunde werden die Profis neu zu Zweierteams zusammengestellt. Dadurch müssen sich die Spieler immer wieder auf neue Partner, unterschiedliche Spielstile und überraschende Situationen einstellen. Auch die Fans dürfen mitbestimmen: Das Publikum in der Arena sowie die Zuschauer im Livestream können vor jeder Runde ihre Favoriten auswählen und daraus ein sogenanntes „Wings Team“ bilden. Alle übrigen Duos werden nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt.
Gespielt wird im beliebten Fortnite Reload Mode. Die Profis erhalten in jeder Runde Punkte für ihre Platzierung sowie für die Eliminierung ihrer Gegner. Anders als bei klassischen Duo-Turnieren zählt am Ende jedoch nicht die gemeinsame Teamwertung. Der Spieler, der nach allen sechs Runden die meisten Punkte gesammelt hat, darf sich zum besten Fortnite-Teamspieler des Turniers küren.
Samstag, 15. August 2026 ab 15 Uhr
Austria Center Vienna (Hauptsaal)
Tickets und mehr Infos: https://www.redbull.com/reshuffle
4x2 Tickets gewinnen
Sie möchten die internationale Fortnite-Elite live in Wien erleben? Dann machen Sie jetzt beim Gewinnspiel mit! Die „Krone“ verlost 4x2 Tickets für Red Bull Reshuffle im Austria Center Vienna. Einfach das unten stehende Formular ausfüllen, absenden und mit etwas Glück bei diesem außergewöhnlichen E-Sport-Spektakel dabei sein!