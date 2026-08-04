Vikings wollen gegen Wroclaw weiße Weste behalten!

Es wird wieder ernst für die Vienna Vikings in der AFLE! Am Samstag (Sportclub-Platz, 18 Uhr) wartet mit den Wroclaw Panthers das zehnte Saisonspiel der diesjährigen Saison. Gegen die Polen soll die blütenweiße Weste weiter bestehen. Im Studiotalk „Home of Football“ haben wir bei Linebacker Noel Swancar nachgefragt.