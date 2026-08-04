Ariana Grande: „Die Auszeit war lange geplant!“

Grande ist gerade auf Tour zu ihrem 2024 veröffentlichten Album „Eternal Sunshine“. Bis Anfang September sind mehrere Konzerte in Chicago und London geplant. Es ist die erste Tour seit sieben Jahren. Nach der Tour zu „Sweetener“ hatte sie sich zwar nicht aus der Kunst zurückgezogen, wohl aber aus dem Live-Geschäft. Erst am Freitag hatte sie das neue Album „petal“ herausgebracht.