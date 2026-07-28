Fernpass: Nun Beschwerde gegen Tunnel bei Gericht

Am Samstag wird wieder demonstriert

Die stark frequentierte Tiroler Fernpassstraße (B179) ist am kommenden Samstag aufgrund von Demonstrationen erneut rund zwei Stunden lang – von 9.45 bis 12 Uhr – für den Verkehr gesperrt. Demonstriert wird gegen das „Fernpasspaket“ der schwarz-roten Tiroler Landesregierung. Das Paket wurde im Vorfeld der Demos auch von der Alpenkonvention-Rechtsservicestelle CIPRA kritisiert. Sie sah den Tunnel-Bau im Widerspruch zur Konvention.