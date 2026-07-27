Mit Grödel am Gletscher: Drei Deutsche gerettet

Den Berg unter- und sich selbst überschätzt hat ein Trio aus Deutschland: Der Vater und seine Söhne wollten mit Grödel über den Gletscher – und musste aus dem hochalpinen Gelände vom Polizeihelikopter-Team geborgen werden.
Mit seinen beiden Söhnen (16 und 19 Jahre alt) unternahm ein Deutscher (58) eine mehrtägige hochalpine Wanderung in der Ankogelgruppe. Am Montag führte sie ihre Tour vom Hannoverhaus über den Ankogel und das vergletscherte Kleinelendkees in Richtung Osnabrücker Hütte im Maltatal.
Ausgerüstet wie für einen besseren Spaziergang im Winter: nur mit Grödel
Die Familie war jedoch lediglich mit herkömmlicher Wanderausrüstung und Grödeln, einer sehr zarten Form von Steigeisen – eine Art Schneeketten für Wanderschuhe, unterwegs und verfügte über keine entsprechende Gletscherausrüstung.
Gegen 15 Uhr gerieten die drei Bergsteiger im steilen, vereisten Gletscherbereich in eine alpine Notlage und konnten ihren Weg weder fortsetzen noch umkehren. Da in diesem Bereich kein Mobilfunkempfang bestand, setzten andere Bergsteiger mittels Satellitentelefon einen Notruf ab.
Die drei unverletzten Bergsteiger wurden von der Besatzung des Polizeihubschraubers der Flugeinsatzstelle Klagenfurt aus einer Seehöhe von rund 2814 Metern geborgen und zur Osnabrücker Hütte geflogen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.