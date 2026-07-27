Höchste Auszeichnung für das Weingut Taggenbrunn

Großer Erfolg für das Weingut Taggenbrunn: Der Sauvignon Blanc Opus 2024 wurde in den „Salon Österreich Wein 2026“ aufgenommen und zählt damit zu den besten Weinen Österreichs. Es ist die härteste Weinprämierung Österreichs, mehr als 8000 Weine wurden eingereicht.
Der „Salon Österreich Wein“ gilt als die renommierteste und zugleich härteste Weinprämierung des Landes. Grundlage für die Auszeichnung sind mehr als 8000 Weine, die sich zuvor in den Blindverkostungen der Landesweinbewertungen qualifiziert haben. Aus diesem Spitzenfeld werden jährlich die besten Weine Österreichs in den Salon aufgenommen – ein Gütesiegel für höchste Qualität und Herkunft.
„Für das Weingut Taggenbrunn ist diese Auszeichnung eine besondere Bestätigung unseres eingeschlagenen Weges. Gleichzeitig zeigt sie das große Potenzial des Kärntner Weinbaus, der zunehmend von den mediterranen Klimaeinflüssen profitiert und hervorragende Bedingungen für charakterstarke Weine bietet“, sagt Freddy Riedl, Eigentümer des Weinguts Taggenbrunn.
Der Sauvignon Blanc Opus 2024 überzeugt mit frischer Kräuterwürze, Aromen von Guave und Stachelbeere sowie einer eleganten Mineralität und lebendigen Säure.
„Opus“ steht für die Festspiele Taggenbrunn
„Die Aufnahme in den ,Salon Österreich Wein‘ ist für uns eine besondere Anerkennung. Sie bestätigt den hohen Qualitätsanspruch, den wir Tag für Tag im Weingarten und im Keller leben. Dass unser Sauvignon Blanc Opus 2024 zu den besten Weinen Österreichs zählt, motiviert uns, diesen Weg mit Leidenschaft weiterzugehen“, sagt Michaela Riedl, Marketingleitung des Weinguts Taggenbrunn.
Der Name „Opus“ ist dabei bewusst gewählt: In der klassischen Musik bezeichnet Opus ein künstlerisches Werk. Passend zu den Festspielen Taggenbrunn, die Jahr für Jahr internationale Künstlerinnen und Künstler auf die Bühne der Burg bringen, steht der Sauvignon Blanc Opus für ein Meisterwerk des Weinbaus. So verbinden sich in Taggenbrunn Kultur und Genuss auf einzigartige Weise – große Werke auf der Bühne und große Weine im Glas.
Größtes Weingut Kärntens mit eigenem Heurigen
Mit 40 Hektar Rebfläche ist das Weingut Taggenbrunn das führende Weingut Kärntens. „Wir füllen jährlich 150.000 Flaschen ab“, erzählt Michaela Riedl. Die Auszeichnung beim „Salon Österreich Wein 2026“ reiht sich in zahlreiche nationale und internationale Erfolge des Weinguts ein und unterstreicht den hohen Qualitätsanspruch sowie das große Potenzial des Kärntner Weinbaus. Gemeinsam mit den Festspielen Taggenbrunn bildet das Weingut einen Ort, an dem Spitzenleistungen in Wein, Kultur und Kulinarik aufeinandertreffen und unvergessliche Genusserlebnisse schaffen. Auch beim Heurigen in Taggenbrunn kann man einen Sauvignon Blanc Opus 2024 genießen.
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