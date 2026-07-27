Höchste Auszeichnung für das Weingut Taggenbrunn

Größtes Weingut Kärntens mit eigenem Heurigen

Mit 40 Hektar Rebfläche ist das Weingut Taggenbrunn das führende Weingut Kärntens. „Wir füllen jährlich 150.000 Flaschen ab“, erzählt Michaela Riedl. Die Auszeichnung beim „Salon Österreich Wein 2026“ reiht sich in zahlreiche nationale und internationale Erfolge des Weinguts ein und unterstreicht den hohen Qualitätsanspruch sowie das große Potenzial des Kärntner Weinbaus. Gemeinsam mit den Festspielen Taggenbrunn bildet das Weingut einen Ort, an dem Spitzenleistungen in Wein, Kultur und Kulinarik aufeinandertreffen und unvergessliche Genusserlebnisse schaffen. Auch beim Heurigen in Taggenbrunn kann man einen Sauvignon Blanc Opus 2024 genießen.