Stromausfall: 28.000 Menschen ohne Energie

Ein schwerer Defekt im Umspannwerk Waidhofen an der Thaya führte nicht nur zum Brand, sondern auch zum Totalausfall der Stromversorgung in Teilen des Waldviertels. Gegen 13 Uhr war plötzlich alles finster: Nicht nur weite Bereiche des Bezirks Waidhofen, sondern auch im Zwettler Bezirk gab es kurzfristig keine Stromversorgung.