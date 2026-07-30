Pkw fuhr auf A9 auf Lkw auf und überschlug sich

In der Nacht auf Donnerstag wurden gegen 3.05 Uhr mehrere Feuerwehren entlang der Pyhrnautobahn alarmiert. Zwischen Mautern und der Raststation Kammern war es in Fahrtrichtung Slowenien zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Lkw gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der Autolenker auf den vor ihm fahrenden Lkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen.