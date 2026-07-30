Pkw fuhr auf A9 auf Lkw auf und überschlug sich

Mittwochnacht kam es auf der A9 zwischen Mautern und Kammern (Steiermark) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw fuhr auf einen Lkw auf und überschlug sich infolgedessen. Der Lenker konnte sich selbst aus dem Wrack befreien.
In der Nacht auf Donnerstag wurden gegen 3.05 Uhr mehrere Feuerwehren entlang der Pyhrnautobahn alarmiert. Zwischen Mautern und der Raststation Kammern war es in Fahrtrichtung Slowenien zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Lkw gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der Autolenker auf den vor ihm fahrenden Lkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen.
Der Lenker konnte sich mit der Unterstützung von Ersthelfern selbst aus dem Wrack befreien. Er wurde vom Roten Kreuz Leoben medizinisch versorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.
Die Feuerwehren Mautern, Kammern und Seiz mussten ausgetretene Betriebsmittel binden und die Unfallstelle reinigen. Das verunfallte Fahrzeug wurde mithilfe des Krans der Feuerwehr Kammern geborgen und anschließend von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Der Einsatz dauerte rund eineinhalb Stunden. Das Rote Kreuz war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Auch die Autobahnpolizei und die Asfinag waren im Einsatz.
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