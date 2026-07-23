Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lebenstraum erfüllt:

Mit rot-weiß-roter Fahne bis ans Ende Europas!

Radkrone
23.07.2026 12:52
Walter Jochum am südlichsten Punkt Europas, dort wo das Mittelmeer auf den Atlantik trifft.
Walter Jochum am südlichsten Punkt Europas, dort wo das Mittelmeer auf den Atlantik trifft.(Bild: zvg)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Mit 79 Jahren hat Walter Jochum aus Dornbirn seinen größten Traum vollendet: Vom Nordkap bis nach Tarifa – vom nördlichsten bis zum südlichsten Punkt Europas. Doch seine außergewöhnliche Fahrradreise erzählt weit mehr als nur von Kilometern. Ein kleiner rot-weiß-roter Wimpel wurde zum Türöffner für Freundschaften in ganz Europa und zeigt, warum Abenteuer, Neugier und Lebensfreude auch nach der Pension erst richtig beginnen können.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Es sind oft die kleinen Dinge, die eine große Geschichte erzählen. Bei Walter Jochum aus Vorarlberg ist es ein rot-weiß-roter Wimpel, der vorne an seinem Fahrrad flattert.

Seit Jahren begleitet den heute 79-Jährigen die österreichische Fahne auf seinen Radtouren quer durch Europa. Für Walter ist sie jedoch weder Dekoration noch Ausdruck von Patriotismus, sondern Gesprächsbeginn, Türöffner und Freundschaftsstifter.

„Wenn die Menschen in Europa den österreichischen Wimpel sehen, hast du sofort Pluspunkte“, weiß der Dornbirner. Wie recht er damit hat, erlebte Walter immer wieder – zuletzt am südlichsten Punkt Europas.

Dort, wo Atlantik und Mittelmeer aufeinandertreffen und Marokko nur 16 Kilometer entfernt liegt, endete für den 79-Jährigen eine Reise, die ihn über Jahre beschäftigte. Und gerade als sich Walter vor dem Denkmal am südlichsten Punkt des europäischen Festlandes fotografieren ließ, hörte er plötzlich eine Stimme rufen: „Schau, da ist ein Österreicher!“

Der Dornbirner Walter Jochum am berühmten Nordkap – im Bild sicher, der rot-weiß-rote Wimpel, ...
Der Dornbirner Walter Jochum am berühmten Nordkap – im Bild sicher, der rot-weiß-rote Wimpel, den er an seinem Simplon Kagu E-Bike befestigt hat.(Bild: zvg)

Eine Steirerin hatte den österreichischen Wimpel entdeckt und aus einem kurzen Gespräch wurde ein gemeinsamer Nachmittag. „So etwas passiert mir ständig“, verrät Walter der „Radkrone“. Und genau deshalb fährt der pensionierte Vorarlberger auch Fahrrad.

Eine Vision, die zehn Jahre gereift ist 
Bereits vor rund zehn Jahren ist Walter ans Schwarze Meer geradelt. „Da habe ich mir gedacht: Jetzt bin ich so weit unten – wie schaut es eigentlich oben aus?“ Kurze Zeit später stand er am Nordkap und stellte sich die nächste Frage: „Wo ist der südlichste Punkt Europas?“

Doch Walter radelte nicht in einem durch, sondern arbeitete sich in fünf großen Etappen Stück für Stück durch Europa.

In Frankreich wäre sein Traum jedoch fast geplatzt. In einem Kreisverkehr wurde er von hinten von einem Auto erfasst. Viele hätten danach einen Schlussstrich gezogen. Nicht Walter. Genesen kehrte er zwei Jahre später genau an jene Unfallstelle zurück und setzte seine Radreise fort. Seine letzte Etappe führte heuer entlang der Mittelmeerküste, durch die Berge Andalusiens nach Tarifa.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Europa ist voller Freunde
Wer Walter zuhört, der stellt rasch fest: Seine Reisen handeln nicht nur vom Radfahren, sie handeln von Begegnungen. „Europa ist für mich voller Freunde geworden“, so der sympathische Dornbirner, der früher beruflich ständig unterwegs war und mehr als 100.000 Kilometer jährlich im Auto zurücklegte.

Mit 62 änderte sich alles. Der Jakobsweg und Hape Kerkelings Buch „Ich bin dann mal weg“ brachten ihn zum Nachdenken. Von einem Tag auf den anderen hörte er nach zwei Schachteln Marlboro täglich mit dem Rauchen auf.

Alkohol?

„Nicht einmal mehr ein Radler.“

Stattdessen kaufte er sich ein Vorarlberger Simplon-E-Bike und heute, 18 Jahre und mehrere Simplon-Fahrräder später, stehen rund 150.000 Kilometer auf seinem Tacho.

„Selfie“: Kurze Trinkpause am Wegesrand.
„Selfie“: Kurze Trinkpause am Wegesrand.(Bild: zvg)

Eine Botschaft an die Babyboomer-Generation
Im September wird Walter Jochum 80 Jahre alt. „Viele glauben, mit der Pension hört das Leben auf.“ Walter hat erlebt, wie ehemalige Kollegen und Freunde nach dem Berufsleben in ein Loch gefallen sind. „Von zehn Bekannten sind sechs nicht mehr da“, so Walter.

Sein Rat ist deshalb ebenso einfach wie eindringlich.

„Angst vorm Leben darf man nicht haben. Wer neugierig bleibe, sich bewege und offen auf Menschen zugehe, könne auch im hohen Alter noch unglaubliche Abenteuer erleben.“

Und in manchen Fällen braucht es gar nicht viel dafür und vielleicht reicht manchmal sogar schon ein Fahrrad oder E-Bike, um große Abenteuer zu starten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Radkrone
23.07.2026 12:52
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

So eine massive Invasion der Japankäfer hat Italien noch nicht erlebt.
Schädling am Vormarsch
Italien: Japankäfer fressen Weinberge kahl
Video geht viral
Elektroauto schleift eigenen Motor hinter sich her
Kurioser Unfall
Hase holt mit Karatekick Fahrer vom E-Scooter
„Beste Gratiswerbung“
Nutella im All: NASA erklärt das virale Video
Die Striche ziehen sich über mehrere Räume.
Niemand war zu Hause
Sauger „verschönerte“ mit Filzstift ganzen Boden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
143.355 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Salzburg
Badegäste klagen nach Schwimmen über Übelkeit
118.364 mal gelesen
Der Almkanal in Salzburg wurde vom Geheimtipp zum Naherholungs-Hotspot.
Oberösterreich
Auf Baustelle lagen Leichen von 120 jungen Männern
109.628 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei den Ausgrabungsarbeiten kamen immer mehr menschliche Überreste zum Vorschein.
Innenpolitik
Van der Bellen: „Ich mach’ da nicht mit“
1837 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnt in Bregenz davor, es sich zu bequem zu machen.
Steiermark
Lkw fährt mit NS-Parole durch die Steiermark
1446 mal kommentiert
Mit einem Spruch, der im Nationalsozialismus die Mordopfer in den Konzentrationslagern ...
Ausland
Video: Kooperieren Seenotretter mit Schleppern?
987 mal kommentiert
Bilder vom 11. Mai sollen zeigen, wie Migranten unmittelbar von einem Boot in die Rettungsboote ...
Mehr Radkrone
Lebenstraum erfüllt:
Mit rot-weiß-roter Fahne bis ans Ende Europas!
Krone Plus Logo
Die „Radkrone“ testet
Warum DJIs Avinox die E-Bike-Welt verändert
Krone Plus Logo
Panorama-Tour
Radfahren hoch über den Dächern von Graz!
„Krone“ auf Tour
Mit dem Gravelbike rund um drei Kärntner Seen
Krone Plus Logo
Kieler Woche
Ostseeradweg: Wo das Meer das Tempo vorgibt!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf