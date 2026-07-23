Mit rot-weiß-roter Fahne bis ans Ende Europas!

Mit 79 Jahren hat Walter Jochum aus Dornbirn seinen größten Traum vollendet: Vom Nordkap bis nach Tarifa – vom nördlichsten bis zum südlichsten Punkt Europas. Doch seine außergewöhnliche Fahrradreise erzählt weit mehr als nur von Kilometern. Ein kleiner rot-weiß-roter Wimpel wurde zum Türöffner für Freundschaften in ganz Europa und zeigt, warum Abenteuer, Neugier und Lebensfreude auch nach der Pension erst richtig beginnen können.