Zu trocken: Ungarisches AKW Paks muss vom Netz!

Nach Angaben des Betreibers würde die derzeitige Wassermenge grundsätzlich noch ausreichen, um die Reaktorblöcke zu kühlen. Problematisch sei jedoch, dass die Ansaugpunkte der benötigten Pumpen inzwischen höher liegen als der aktuelle und voraussichtlich weiter sinkende Wasserspiegel. Dadurch könnten die Pumpen ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen.