Nach WM-Out: Ancelotti „mistet“ bei Brasilien aus!

„WM markiert Ende einer Generation sehr wichtiger Spieler“

Ancelotti blickt nicht nur in Richtung WM 2030, sondern will seine Equipe schon bis zur Copa America 2028 spürbar verjüngen. Diesen Titelkampf hat Brasilien zuletzt 2019 für sich entschieden. „Ich denke, die vergangene WM markiert das Ende einer Generation sehr wichtiger Spieler“, erklärte der Coach. „Wir werden neue Spieler integrieren.“ Einige der bisherigen Stützen sollen aber bleiben, wie etwa Marquinhos. „Es braucht auch Kontinuität. Doch es gibt die Idee des Wechsels, eine neue Generation zu bringen.“