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Schläfriges Erwachen der Küken

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26.07.2026 15:52
Die Beobachtung ließ den Tag für unseren Leserreporter besonders schön beginnen.
Die Beobachtung ließ den Tag für unseren Leserreporter besonders schön beginnen.(Bild: Erwin Graf)
(Bild: Erwin Graf)
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Von Community

Von unserem Leserreporter Erwin G. erhielten wir diese Fotos von seinem Spaziergang im Währinger Türkenschanzpark „beim Teich“. Eine Entenmama erwachte dort gerade mit ihren vier jungen Küken – „einstweilen noch etwas müde und schläfrig, sind sie dann schön langsam richtig munter geworden und mit der Mama zum Teich gewatschelt - und dann hinein ins Wasser und haben ein Morgenschwimmen mit der Mama unternommen.“ Danke für das Teilen dieser besonderen Eindrücke!

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