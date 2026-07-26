Schläfriges Erwachen der Küken

Von unserem Leserreporter Erwin G. erhielten wir diese Fotos von seinem Spaziergang im Währinger Türkenschanzpark „beim Teich“. Eine Entenmama erwachte dort gerade mit ihren vier jungen Küken – „einstweilen noch etwas müde und schläfrig, sind sie dann schön langsam richtig munter geworden und mit der Mama zum Teich gewatschelt - und dann hinein ins Wasser und haben ein Morgenschwimmen mit der Mama unternommen.“ Danke für das Teilen dieser besonderen Eindrücke!