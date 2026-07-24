Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WAC souverän weiter

Austria dreht Cup-Derby und schafft den Aufstieg

Kärnten
24.07.2026 22:00
Austria Klagenfurt bejubelt den Cup-Aufstieg in Velden.
Austria Klagenfurt bejubelt den Cup-Aufstieg in Velden.(Bild: Josef Kuess)
Porträt von Marcel Santner
Porträt von Claudio Trevisan
Porträt von Lukas Töfferl
Von Marcel Santner , Claudio Trevisan und Lukas Töfferl

Zwei Kärntner Klubs stehen schon fix in der 2. Runde des ÖFB-Cups! Bundesligist WAC wankte zu Beginn in Vorarlberg bei Drittliga-Klub Lauterach kurz, gewann dann aber klar mit 5:1. Im Kärntner Derby zwischen Velden und Austria Klagenfurt drehten die Gäste den 0:1-Rückstand noch zum 2:1-Sieg. Für Bleiburg gab‘s in Traiskirchen nichts zu holen. Am Samstag empfängt Treibach noch Kapfenberg.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In der Anfangsphase musste Cupgoalie Lukas Gütlbauer den WAC zweimal retten, denn die Wolfsberger hatten Startprobleme. Sehr zum Unmut von Trainer Thomas Silberberger. Doch binnen zehn Minuten zog der Bundesliga-Klub beim Vorarlberger Regionalligisten Lauterach durch Vrioni und einen Schabauer-Doppelpack auf 3:0 davon. In der zweiten Hälfte kassierten die Kärntner zwar den Anschlusstreffer – aber erneut Vrioni und Karamoko fixierten den 5:1-Endstand. Trainer Thomas Silberberger: „Das Ergebnis passt, aber wir müssen uns besser präsentieren.“

WAC-Stürmer Giacomo Vrioni (re.) traf im Cup gegen Lauterach doppelt.
WAC-Stürmer Giacomo Vrioni (re.) traf im Cup gegen Lauterach doppelt.(Bild: Florian Pessentheiner)

Schneller Doppelschlag
Vor 1200 Fußballfans duellierten sich die Regionalliga-Kontrahenten Velden und Austria Klagenfurt. Mit dem 1:0 aus kurzer Distanz von Zurga legten die Hausherren in Minute 22 vor. Aber binnen drei Minuten drehten die Violetten die Partie: Ein abgefälschter Schuss von Tristan Schoppitsch brachte den Ausgleich (72.) – kurz später versenkte Ranacher den Ball im Kreuzeck und ließ die Klagenfurter jubeln. „Wir waren erst nervös – in der zweiten Hälfte haben wir es gut gemacht“, freut sich Gäste-Coach Bobby Grubor über das Weiterkommen im Cup.

0:4 gegen Ex-Profis
Keine Chance hatte Bleiburg im Drittliga-Duell in Traiskirchen – die Kärntner konnten gegen die mit Ex-Profis gespickte Truppe um Philipp Schobesberger, Maximilian Sax und Thomas Ebner zwar bis zur 33. Minute das 0:0 halten – am Ende kassierte die Sekaucnik-Truppe aber eine klare 0:4-Niederlage.

Trauer in Treibach
Am Samstag ist Treibach der einzige Kärntner Klub im Einsatz – und hat mit Gegner Kapfenberg eine Rechnung offen. Vor zwei Jahren hatte es ebenso in der 1. Cuprunde eine 1:6-Abfuhr gegeben. Die Kurstädter spielen mit Trauerflor – Klub-Urgestein Julius Grimschitz ist mit 77 Jahren verstorben, war dem Klub seit 1963 verbunden und hatte ihn fast im Alleingang aufgebaut.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
24.07.2026 22:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Aufstieg
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Einsatzkräfte bei der Spurensicherung in Stuttgart
Weiter in Lebensgefahr
Frau in Stuttgart angezündet: Täter ist Ehemann
Der 20-Jährige, der einen Bankmitarbeiter in Regensburg getötet haben soll, ist seit Freitag in ...
Details aus Regensburg
Verdächtiger kündigte Banküberfall per Zettel an
Von links: ÖVP-Klubchef Ernst Gödl, Vizekanzler Andreas Babler und NEOS-Mediensprecherin Henrike ...
FPÖ, Grüne unzufrieden
So baut die Regierung die Medienförderungen um
Auricelia R. wollte das Baby mit nach Hause nehmen. Dort stand ein bereits komplett ...
Brasilianerin In Haft
Pflegerin wollte Neugeborenes aus Spital entführen
Der deutsche Bahnmitarbeiter, der am Freitagabend aus einem fahrenden Zug gestürzt ist, kämpft ...
Verdächtiger frei
Bahnmitarbeiter nach Sturz außer Lebensgefahr
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Spiel war manipuliert, es geht nur um das Geld“
129.765 mal gelesen
Nach dem Finale sahen in den sozialen Medien viele Verschwörungstheoretiker Argentinien ...
Wien
Hilfe für Museum: Können Sie diese Schrift lesen?
114.511 mal gelesen
Ein Brief von Emma Fridezko an ihren Bruder Karl Kraus vom Jänner 1920. Inhalt: Lebensmittel, ...
Steiermark
Lkw fährt mit NS-Parole durch die Steiermark
107.629 mal gelesen
Mit einem Spruch, der im Nationalsozialismus die Mordopfer in den Konzentrationslagern ...
Ausland
Video: Kooperieren Seenotretter mit Schleppern?
1075 mal kommentiert
Bilder vom 11. Mai sollen zeigen, wie Migranten unmittelbar von einem Boot in die Rettungsboote ...
Wirtschaft
Terror im Roten Meer: Warum der Ölpreis explodiert
985 mal kommentiert
Wie im Jahr 2024 (Bild) griff die Houthi-Miliz auch jetzt Öltanker im Roten Meer an. Die von der ...
Innenpolitik
Paukenschlag in ÖVP! Ruck muss gehen
766 mal kommentiert
Der ÖVP reicht es: Walter Ruck wird aus der Partei ausgeschlossen, wie die „Krone“ erfuhr. 
Mehr Kärnten
WAC souverän weiter
Austria dreht Cup-Derby und schafft den Aufstieg
Unfall in Wernberg
Betrunkene (48) erfasst Radler bei Frontalcrash
Sport Tv Logo
Slowene bleibt an Bord
Was die Mursak-Verlängerung über den KAC sagt
Neue Freiluftgalerie
Kampf um das letzte freie Seeufer am Ossiacher See
Zehn Folgen geplant
Rettungsschwimmer vom Wörthersee lockt Stars an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf