Austria dreht Cup-Derby und schafft den Aufstieg

Schneller Doppelschlag

Vor 1200 Fußballfans duellierten sich die Regionalliga-Kontrahenten Velden und Austria Klagenfurt. Mit dem 1:0 aus kurzer Distanz von Zurga legten die Hausherren in Minute 22 vor. Aber binnen drei Minuten drehten die Violetten die Partie: Ein abgefälschter Schuss von Tristan Schoppitsch brachte den Ausgleich (72.) – kurz später versenkte Ranacher den Ball im Kreuzeck und ließ die Klagenfurter jubeln. „Wir waren erst nervös – in der zweiten Hälfte haben wir es gut gemacht“, freut sich Gäste-Coach Bobby Grubor über das Weiterkommen im Cup.