Ruck: “Well, I can easily get you 500 million euros”

In the transcripts of conversations published by “Krone” and “profil,” Walter Ruck, the ÖVP-affiliated president of the Vienna Chamber of Commerce, repeatedly expresses concern about the Vienna SPÖ. At one point, he says the ÖVP has no interest whatsoever in fielding a mayoral candidate. Elsewhere, he first offers helpful advice and then explains: “If the SPÖ wants to maintain its dominant position, then it will have to think this way.” Statements like these naturally rub Ruck’s party colleagues in the ÖVP the wrong way—and now, as “Krone” reported, he faces expulsion from the ÖVP.