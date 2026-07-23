Close Ties with Ludwig
Ruck: “Well, I can easily get you 500 million euros”
After the bombshell in the ÖVP: How Vienna Chamber of Commerce boss Walter Ruck claims to have mulled over creative business plans with his friend Michael Ludwig while traveling.
In the transcripts of conversations published by “Krone” and “profil,” Walter Ruck, the ÖVP-affiliated president of the Vienna Chamber of Commerce, repeatedly expresses concern about the Vienna SPÖ. At one point, he says the ÖVP has no interest whatsoever in fielding a mayoral candidate. Elsewhere, he first offers helpful advice and then explains: “If the SPÖ wants to maintain its dominant position, then it will have to think this way.” Statements like these naturally rub Ruck’s party colleagues in the ÖVP the wrong way—and now, as “Krone” reported, he faces expulsion from the ÖVP.
“Michi and I”
Vienna Mayor Michael Ludwig recently gave Ruck the cold shoulder. The two men are close friends. In the fall of 2022, shortly after the city-owned Wien Energie had run into massive financial difficulties at short notice, they traveled to Berlin and apparently visited the Kaufhaus des Westens (KaDeWe), as another episode from the recordings shows.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.