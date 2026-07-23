Betrüger zockten in Tirol gleich vier Personen ab

Trügerische Scheingewinne

Besonders teuer wurde es für eine 37-jährige Innsbruckerin. Zwischen Anfang April und Mitte Juli investierte sie über eine vermeintliche Online-Tradingplattform immer höhere Summen in Kryptowährungen. Anfangs wurden ihr Scheingewinne angezeigt, wodurch sie zu weiteren Einzahlungen verleitet wurde. Als sie schließlich ihren angeblichen sechsstelligen Gewinn auszahlen lassen wollte, verlangte eine angebliche Beraterin zunächst Steuern in fünfstelliger Höhe. „Die Frau lieh sich das Geld und überwies es“, so die Ermittler. Erst als anschließend nochmals mehrere tausend Dollar gefordert wurden, erkannte die 37-Jährige den Betrug.