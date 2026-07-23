Die Legenden geigen im „Krone“-Livestream auf

Zwei schweißtreibende Trainingseinheiten wurden – geleitet von ehemaligen Bundesliga-Stars der Copa Pele – bereits absolviert. Am Samstag steigt mit der COPA Eleven in der Grazer „Gruabn“ das Sommer-Highlight für Fußball-Nostalgiker, wenn sich die Stars von früher mit einer Hobbyauswahl messen. Für „Krone“-Plus-Abonnenten gibt‘s ein Zuckerl.
Ein Highlight für Fußball-Nostalgiker steht vor der Tür! Wenn sich die „Altstars“ der Copa Pele am Samstag in der altehrwürdigen Grazer Gruabn mit Hobbykickern messen, sind jede Menge Schmäh und nach wie vor spektakuläre Spielzüge garantiert. Ein Staraufgebot steht im Kader der Copa Pele: Guido Burgstaller, Christopher Dibon, Thomas Flögel, Herbert Gager, Ronny Gercaliu, Mario Haas, Jimmy Hoffer, Jakob Jantscher, Markus Suttner, Sanel Kuljic, Günther Neukirchner, Andi Ogris, Peter Pacult, Jürgen Patocka, Toni Pfeffer, Gili Prilasnig, Hannes Reinmayr, Walter Schachner, Gerry Strafner, Patrick Wolf, Zlatko Junuzovic und Paul Scharner – Fußballherz, was willst du mehr!
Schon beim ersten Training für die Hobbykicker wurde aufs Gas gestiegen. „Das Training wird knallhart werden“, zwinkerte Sturm-Primgeiger Hannes Reinmayr und kündigte zuletzt trotz der Hitze keine Schonung an: „In der Gruabn ist es immer schattig.“ Walter „Schoko“ Schachner ging indes vom Gaspedal: „Wir gehen es ruhig an, da sind ja Kicker dabei, die in meinem Alter sind. Wichtig sind die Trinkpausen“, schmunzelte der frühere Top-Stürmer, der mit seinen 69 Jahren fit wie ein Turnschuh ist. Stark: In der Hobbyauswahl wirft sich ein Goalie mit 82 (!) Jahren noch immer nach dem Ball.
Match läuft im Stream
Tickets gibt’s bei Ö-Ticket und auch vor Ort an der Stadionkassa, ab 14.30 Uhr ist Einlass, das Match beginnt um 16 Uhr. Für „Krone“-Plus-Abonnenten gibt’s ein Zuckerl, das Highlight im exklusiven Livestream auf sportkrone.at!
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