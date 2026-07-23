Die Legenden geigen im „Krone“-Livestream auf

Schon beim ersten Training für die Hobbykicker wurde aufs Gas gestiegen. „Das Training wird knallhart werden“, zwinkerte Sturm-Primgeiger Hannes Reinmayr und kündigte zuletzt trotz der Hitze keine Schonung an: „In der Gruabn ist es immer schattig.“ Walter „Schoko“ Schachner ging indes vom Gaspedal: „Wir gehen es ruhig an, da sind ja Kicker dabei, die in meinem Alter sind. Wichtig sind die Trinkpausen“, schmunzelte der frühere Top-Stürmer, der mit seinen 69 Jahren fit wie ein Turnschuh ist. Stark: In der Hobbyauswahl wirft sich ein Goalie mit 82 (!) Jahren noch immer nach dem Ball.