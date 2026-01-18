Wohnbaudarlehen: Reges Interesse an Rückzahlaktion

Das Angebot, Wohnbaudarlehen zurückzukaufen ist im Burgenland nicht neu. Auch in anderen Bundesländern wurden bereits Aktionen durchgeführt. Mitunter wurden die Darlehen aber an Banken und Investoren verkauft. Im Burgenland hat man sich bewusst für einen anderen Weg entschieden. „Bei unserer Variante profitieren die Burgenländer direkt von dieser Initiative“, erklärt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Mit dem Geld würden Schulden getilgt und Investitionen, etwa im Gesundheitsbereich oder in der Infrastruktur, getätigt.