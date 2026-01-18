Vorteilswelt
Angebot des Landes

Wohnbaudarlehen: Reges Interesse an Rückzahlaktion

Burgenland
18.01.2026 09:00
25 Prozent Nachlass bietet das Land bei der vorzeitigen Rückzahlung an.
25 Prozent Nachlass bietet das Land bei der vorzeitigen Rückzahlung an.(Bild: ©magele-picture - stock.adobe.com)
Porträt von Philipp Wagner
Von Philipp Wagner

Kurz vor Weihnachten ging im Burgenland an 23.000 Häuslbauer ein Infoschreiben des Landes. Angeboten wurde eine vorzeitige Rückzahlung des Wohnbaudarlehens samt Nachlass. Laut erster Zwischenbilanz ist das Interesse groß.

Konkret bekommen alle Personen, die ein Wohnbaudarlehen beim Land aufgenommen haben, einen Nachlass von 25 Prozent auf den zum Zeitpunkt der Rückzahlung aushaftenden Darlehensstand angeboten. Laut Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) zeigt eine erste Zwischenbilanz, dass „das Interesse sehr groß ist“. Dadurch würden viele Menschen entlastet, die schon seit Jahren unter der Teuerung beim Wohnbau leiden.

Erste Zwischenbilanz über Aktion: Landesrat Heinrich Dorner und Landeshauptmann Hans Peter ...
Erste Zwischenbilanz über Aktion: Landesrat Heinrich Dorner und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil freuen sich über das große Interesse.(Bild: Büro Doskozil)

Die Antragstellung für eine begünstigte Rückzahlung ist noch bis 31. März 2026 möglich. Der aushaftende Darlehensbetrag muss dann per Einmalzahlung bis spätestens 30. April 2026 vollständig beglichen werden.

Lesen Sie auch:
Das Burgenland ermöglicht eine vorzeitige Rückzahlung des Wohnbaudarlehens mit einem Nachlass.
Nachlass vom Land
Früher Darlehen tilgen zahlt sich doppelt aus
19.12.2025

Ebenfalls Ende des Vorjahres startete das Land auch Gespräche mit den gemeinnützigen Bauvereinigungen, um Unterstützungsmöglichkeiten für die Mieter der Wohnbaugenossenschaften auszuloten. „Diese verlaufen sehr konstruktiv und zielorientiert“, berichtet Dorner. Er rechnet damit, dass sehr bald eine gemeinsame Lösung präsentiert werden kann.

Infos zur Aktion

Nähere Auskünfte zur Rückzahlaktion des Landes bei den Wohnbaudarlehen gibt’s telefonisch unter 05/7600-2803 oder per Mail: darlehensverwaltung@bgld.gv.at

Das Angebot, Wohnbaudarlehen zurückzukaufen ist im Burgenland nicht neu. Auch in anderen Bundesländern wurden bereits Aktionen durchgeführt. Mitunter wurden die Darlehen aber an Banken und Investoren verkauft. Im Burgenland hat man sich bewusst für einen anderen Weg entschieden. „Bei unserer Variante profitieren die Burgenländer direkt von dieser Initiative“, erklärt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Mit dem Geld würden Schulden getilgt und Investitionen, etwa im Gesundheitsbereich oder in der Infrastruktur, getätigt.

Burgenland

