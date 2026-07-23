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Ex-Kicker über Tuchel-Kritik: „Größte Bratwurst“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
23.07.2026 06:18
Thomas Tuchel muss nach dem Aus im WM-Halbfinale einiges an Kritik einstecken.
Thomas Tuchel muss nach dem Aus im WM-Halbfinale einiges an Kritik einstecken.(Bild: AP/Rebecca Blackwell)
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Von krone Sport

Der ehemalige DFB-Teamspieler Markus Babbel hat sich in die Debatte um England-Teamchef Thomas Tuchel eingeschaltet und seinen Landsmann dabei verteidigt. Die heftige Kritik am Trainer sei für Babbel „völlig unverständlich“. 

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„Selbst wenn er Weltmeister geworden wäre, hätte er nicht die Akzeptanz des englischen Publikums bekommen, sondern beim nächsten Tiefschlag sofort wieder Feuer“, poltert Babbel gegenüber „ran.de“ und springt Tuchel damit zur Seite. 

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Seit dem bitteren und knappen Aus im WM-Halbfinale gegen Argentinien (1:2) hat auf der Insel die Kritik an Tuchel wieder stark zugenommen. Viele Fans, aber auch ehemalige Kicker und Experten sehen beim Teamchef einen wesentlichen Faktor des Scheiterns. Tuchel habe demnach in der Schlussphase falsche Entscheidungen getroffen und die „Three Lions“ damit erst zur Niederlage geführt. 

„Als die größte Bratwurst hingestellt“
Für Babbel absolut nicht nachzuvollziehen. „Man muss sich ja nur die Fakten anschauen. England hat eine überragende Qualifikation gespielt und ohne Gegentor jedes Spiel gewonnen. Und dann kommst du bei einer WM bis ins Halbfinale und stehst kurz vor dem Finaleinzug – und wirst jetzt als die größte Bratwurst hingestellt“, so der ehemalige Kicker. 

Markus Babbel
Markus Babbel(Bild: GEPA)

Vor allem die Entwicklung des Teams beeindruckt de 53-Jährigen. „Er hat er es wirklich geschafft, eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die füreinander kämpft und mit Kane und Bellingham klare Anführer hat.“ Dementsprechend traut Babbel den Engländern mit Tuchel in Zukunft noch einiges zu. 

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