Ex-Kicker über Tuchel-Kritik: „Größte Bratwurst“

„Als die größte Bratwurst hingestellt“

Für Babbel absolut nicht nachzuvollziehen. „Man muss sich ja nur die Fakten anschauen. England hat eine überragende Qualifikation gespielt und ohne Gegentor jedes Spiel gewonnen. Und dann kommst du bei einer WM bis ins Halbfinale und stehst kurz vor dem Finaleinzug – und wirst jetzt als die größte Bratwurst hingestellt“, so der ehemalige Kicker.