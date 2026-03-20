Land verkauft Darlehen: „Die Mieten sollen sinken“

Kollar rechnet mit rund 300 bis 400 Anträgen alleine von der OSG und 700 bis 800 Anträgen insgesamt. In der OSG könnten laut seinen Schätzungen etwa 3000 Wohnungen und Reihenhäuser in den Genuss eines Nachlasses kommen. Die Mieter selbst müssen nichts tun. Die notwendigen Anträge werden von den jeweiligen gemeinnützigen Bauträgern für ihre Objekte gestellt. Die Frist läuft bis Ende Mai, bis Ende Juni muss dann die vorzeitige Rückzahlung erfolgen. Man erwartet sich dadurch Einnahmen von 260 Millionen Euro für die Landeskasse.