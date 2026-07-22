Traditionelle Weinkost feiert ein Comeback

Gols bringt als Gastgeber seine große Weinbautradition ein, Podersdorf den Charakter des Neusiedler Sees und Mönchhof die enge Verbindung von Weinbau und Dorfleben. Tadten steht für die Handschrift des Seewinkels, Halbturn für eine traditionsreiche Weinbaugemeinde zwischen Kultur, Landwirtschaft und pannonischer Landschaft. „Mit der Bezirksweinkost wächst wieder zusammen, was zusammengehört: unser Volksfest, unsere Winzer und die Vielfalt unseres Bezirks“, bringt es der Golser Bürgermeister Kilian Brandstätter auf den Punkt.