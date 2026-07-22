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Golser Volksfest

Traditionelle Weinkost feiert ein Comeback

Burgenland
22.07.2026 11:00
Anstoßen auf Weinkost: Golser Winzer und die Weinbauvereine aus Podersdorf am See, Mönchhof, ...
Anstoßen auf Weinkost: Golser Winzer und die Weinbauvereine aus Podersdorf am See, Mönchhof, Tadten und Halbturn ziehen an einem Strang.(Bild: Gemeinde Gols)
Porträt von Philipp Wagner
Von Philipp Wagner

Jetzt wird wieder gemeinsam eingeschenkt! Vier Weinbauvereine kehren ins Weinzelt des Golser Volksfestes zurück. Gemeinsam mit den Winzern der Gemeinde lassen sie im heurigen Jahr die Bezirksweinkost wieder aufleben.

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Das Golser Volksfest geht vom 7. bis 16. August über die Bühne. Heuer kann auch auf ein Comeback angestoßen werden: Die traditionsreiche Bezirksweinkost kehrt zurück. Zu den Golser Winzern kommen die Weinbauvereine aus Podersdorf am See, Mönchhof, Tadten und Halbturn ins Weinzelt. Der Wein aus der Region erhält wieder eine große Bühne.

Die Idee hinter der Bezirksweinkost war von Beginn an ebenso einfach wie beliebt: Die Gäste konnten an einem Ort durch die unterschiedlichen Weine des Bezirks kosten, ausgezeichnete Tropfen entdecken und direkt mit den Menschen hinter den Flaschen ins Gespräch kommen.

Zum 57. Mal geht heuer das Golser Volksfest über die Bühne.
Zum 57. Mal geht heuer das Golser Volksfest über die Bühne.(Bild: Charlotte Titz)

Gols bringt als Gastgeber seine große Weinbautradition ein, Podersdorf den Charakter des Neusiedler Sees und Mönchhof die enge Verbindung von Weinbau und Dorfleben. Tadten steht für die Handschrift des Seewinkels, Halbturn für eine traditionsreiche Weinbaugemeinde zwischen Kultur, Landwirtschaft und pannonischer Landschaft. „Mit der Bezirksweinkost wächst wieder zusammen, was zusammengehört: unser Volksfest, unsere Winzer und die Vielfalt unseres Bezirks“, bringt es der Golser Bürgermeister Kilian Brandstätter auf den Punkt.

„Golser Weinkrone“ wird heuer erstmals vergeben
Und noch eine Neuerung wartet bei der Bezirksweinkost: Das Golser Volksfest und die „Krone“ laden heuer erstmals zum Wettkampf um die „Golser Weinkrone“. Jeder teilnehmende Weinbauverein ermittelt dabei an den ersten drei Festtagen einen Siegerwein in der Kategorie Welschriesling.

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Diese treten in einer Publikumswahl gegeneinander an. Die Stimmabgabe erfolgt per QR-Code über die „Krone“-App bzw. den Verkostungskarten bei den Weinständen oder mittels klassischer Teilnahmekarte. Wer mitstimmt, kann einen Jahresvorrat Wein gewinnen. Der Siegerwein wird dann am Schlusstag des Golser Volksfestes bekannt gegeben.

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