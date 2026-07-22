3800 Kilometer! Per Rad bis ans Ende von Europa

„Pass auf dich auf, Ernst!“

Die Familie und Freunde waren versammelt, um ihm alles Gute für seine neue „Mission Nordkap“ zu wünschen. Stolze 3800 Kilometer und beachtliche 21.200 Höhenmeter lagen beim Start vor ihm. „Diese anspruchsvolle, weite Strecke von Stadtschlaining bis ans Ende Europas mit dem Rennrad zu bewältigen, ist die größte sportliche und mentale Herausforderung, der ich mich bislang gestellt habe“, verriet Ernst Artner kurz vor der Abfahrt.