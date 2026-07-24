Die Reise der Altacher beginnt wieder von vorne

Dabei kommen ihm die späten Spielerverpflichtungen nicht unbedingt zugute: „Niehoff und Hrstic sind im Cup noch keine Option für die Startaufstellung, wir werden sie erst im Mannschaftstraining an unsere Spielweise heranführen müssen. Beide machen aber die Reise nach Leobendorf mit“, sagt Zaric. Der – wie schon in den Vorbereitungsspielen – sein System dem Kader anpassen muss. Im Klartext heißt das eine Umstellung von der Dreier- auf eine Viererabwehr. „Das System spielt nicht unbedingt die größte Rolle“, sagt SCRA-Mittelfeldspieler Mike Bähre, „wir sind bei einem Regionalligaklub die Favoriten. Das nehmen wir auch gerne an, müssen die Favoritenrolle aber auch auf den Platz bringen.“