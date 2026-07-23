Ländle-Grüne fordern Ausbau der Deutschförderung

Für Hammerer liegt der Fall klar: Je früher Kindern Deutsch beigebracht wird, desto besser: „Gute Sprachkenntnisse entstehen in der Kleinkindbetreuung und im Kindergarten. Genau dort muss Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink endlich investieren.“ Positiv bewertet sie, dass Kinder, die nur in Deutsch Aufholbedarf haben, nun doch in die nächste Schulstufe aufsteigen können: „Es ist inakzeptabel, dass durch die damalige schwarz-blaue Bildungspolitik so viele Kinder ausgebremst werden. Anstatt Kinder an Hürden scheitern zu lassen, müssen wir dafür sorgen, dass sie von Anfang an die notwendige Unterstützung erhalten.“