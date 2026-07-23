Ländle-Grüne fordern Ausbau der Deutschförderung

In Vorarlberg muss fast jedes vierte Kind, das in einer Deutschförderklasse sitzt, eine Schulstufe wiederholen. Für Eva Hammerer, Bildungssprecherin der Ländle-Grünen, ist das ein Alarmsignal: „Wer erst in der Volksschule beginnt, Deutschförderung ernst zu nehmen, kommt zu spät.“
Für Hammerer liegt der Fall klar: Je früher Kindern Deutsch beigebracht wird, desto besser: „Gute Sprachkenntnisse entstehen in der Kleinkindbetreuung und im Kindergarten. Genau dort muss Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink endlich investieren.“ Positiv bewertet sie, dass Kinder, die nur in Deutsch Aufholbedarf haben, nun doch in die nächste Schulstufe aufsteigen können: „Es ist inakzeptabel, dass durch die damalige schwarz-blaue Bildungspolitik so viele Kinder ausgebremst werden. Anstatt Kinder an Hürden scheitern zu lassen, müssen wir dafür sorgen, dass sie von Anfang an die notwendige Unterstützung erhalten.“
Die Gunst der Stunde nutzen
Die Grünen fordern daher einen konsequenten Ausbau der Sprachförderung. Insofern sei es auch völlig falsch, dass in Vorarlberg aktuell aufgrund rückläufiger Anmeldungszahlen Kindergartengruppen geschlossen werden. Stattdessen sollte man die Gunst der Stunde nutzen, so Hammerer: „Schöbi-Fink muss die freiwerdenden Ressourcen gezielt in die Deutschförderung investieren: in kleinere Gruppen, mehr qualifiziertes Personal und ausreichend Zeit für jedes einzelne Kind. Wer gleiche Bildungschancen ernst meint, investiert in die frühe Bildung – und nicht erst dann, wenn Kinder bereits den Anschluss verloren haben.“
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