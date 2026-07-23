Krasser Außenseiter auf der eigenen Birkenwiese

Einige Verletzte

„Wir sind die Außenseiter – ohne Wenn und Aber“, sagt Dornbirn-Trainer Heinz Fuchsbichler, „aber wir werden wie im Vorjahr gegen den GAK alles geben, um wieder eine Überraschung zu schaffen.“ Fuchsbichler muss am Freitag allerdings mit Florian Prirsch, Federico Crescenti und Jan Nussbaumer drei wichtige Spieler vorgeben: „Die werden uns sicher fehlen, umso mehr wollen die anderen Akteure mit ihrem Kampfgeist den Oberösterreichern das Leben schwer machen.“