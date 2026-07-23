Neue PV-Förderung soll mehr Fairness bringen

Fokus auf Speicher statt „Gießkanne“

Eine von der Branche gewünschte Senkung der Mehrwertsteuer lehnt Zehetner allerdings ab. Das wäre eine „Gießkannenförderung“ und würde angesichts der knappen Budgets nur zu Mitnahmeeffekten führen. Stattdessen soll künftig gezielter gefördert werden: Da die Kosten für PV-Module stark gesunken sind, stellt die Staatssekretärin die Notwendigkeit der Modul-Förderung infrage. Der Fokus könnte sich stattdessen auf die Förderung von Stromspeichern verlagern. Auch die Herkunft der Bauteile – Stichwort: „Made in Europa“ – soll gemäß den Überlegungen von Zehetner eine Rolle spielen.