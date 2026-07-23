Opposition wirft Bitschi geschönte Zahlen vor

Zahlenchaos folgt auf Tarifwahnsinn

Zuerst seien es massive Preissteigerungen, unverständliche Tarifgrenzen sowie technische Probleme gewesen. Nun komme die Frage hinzu, ob die Öffentlichkeit womöglich bewusst getäuscht wurde. „Jetzt stellt sich auch noch heraus, dass jene Zahlen, mit denen Landesstatthalter Bitschi die Reform öffentlich verteidigt hat, anscheinend nicht stimmen. Auf den Tarifwahnsinn folgt damit also nun auch noch das Zahlenchaos!“ Bitschi müsse endlich Verantwortung für diesen Tarifwahnsinn übernehmen und endlich im Sinne der Fahrgäste und des Verkehrsverbundes handeln.