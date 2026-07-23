Wenn ein Vorarlberger „a Hampfla Bluama“ pflückt

Genau wie der Schübel auch wird die Hampfla im übertragenen Sinn zudem verwendet, um eine nicht exakt definierte, jedoch stattliche Anzahl zu umschreiben, wie zum Beispiel von Kindern in einer Familie: „Frog mi ned, wövel Kind dia hond – aber amol a ganze Hampfla (voll)!“ Diese Handvoll Kinder orientiert sich gedanklich ungefähr an den fünf Fingern einer Hand, wobei die genaue Zahl wie bereits erwähnt variieren kann.